Zoo Zajac in Duisbug lässt die nächste Bombe platzen – jetzt herrscht traurige Gewissheit

Das letzte Stündlein von Zoo Zajac hat geschlagen. Seit Anfang dieses Jahres ist klar, dass das „größte Zoofachgeschäft der Welt“ nicht mehr zu retten ist. Nach dem Tod von Gründer Norbert Zajac rutschte das Unternehmen in die Insolvenz.

Die Abwicklung des berühmt-berüchtigten Zoofachgeschäfts in Duisburg ist eine echte Mammutaufgabe. Denn auf den 13.000 Quadratmetern lebten schätzungsweise 200.000 Tiere, darunter zahlreiche exotische Bewohner wie Schlangen oder Faultiere. Seit dem 17. Februar konnten Kunden beim Abverkauf im Zoo Zajac besondere Schnäppchen machen. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Zoo Zajac senkt die Preise erneut

20 Prozent Rabatt auf alles außer Tiere, Pflanzen und Korallen. Mit diesem Angebot lockte Zoo Zajac seine letzten Kunden ab dem 17. Februar zum Räumungsverkauf. Zum Start des Abverkaufs am 17. Februar spielten sich bei Zoo Zajac irre Szenen ab. Was Kunden erlebten, kannst du hier nachlesen >>>

Zahn Tage später ging der Abverkauf in die nächste Runde. So senkte Zoo Zajac die Preise weiter. Seitdem betrug der Rabatt satte 40 Prozent. Dabei visierte das Duisburger Unternehmen weiterhin den 31. März als spätesten Schließungstermin an. Doch seit Montag (10. März) gibt es Neuigkeiten.

++ Zoo Zajac: Geheimnis um Fridolin enthüllt – jetzt ist klar, wo das Faultier gelandet ist ++

Zoo Zajac schließt noch früher

Nicht nur schraubte Zoo Zajac den Rabatt auf alles außer Tiere, Pflanzen und Korallen auf 60 Prozent hoch. Das Duisburger Unternehmen verlegte auch das Datum der endgültigen Schließung nach vorn. Demnach können Sparfüchse nur noch bis Freitag (14. März) auf Schnäppchenjagd gehen. Danach ist das Kapitel Zoo Zajac in Duisburg geschlossen.

Mehr Themen:

Die Botschaft der Belegschaft auf der Zielgeraden: „Wir danken Euch für Eure Unterstützung.“

Was aus den Angestellten bei Zoo Zajac wird und wie hart die Belegschaft das Aus des Zoofachhandels trifft, erfährst du hier >>>