Cristiano Ronaldo lässt nach Nations-League-Sieg die Bombe platzen! Jetzt steht es fest

Er hat es wieder getan: Cristiano Ronaldo gewinnt mit der portugiesischen Nationalmannschaft den dritten Titel. Im Finale der Nations League setzte sich Portugal auf dramatischer Art und Weise im Elfmeterschießen gegen Europameister Spanien durch.

Um den Superstar gab es vor und nach dem Finale reichlich Aufregung. Neben seinen Aussagen zum Ballon d’Or äußerte sich Cristiano Ronaldo auch um seine Zukunft. Nach der Nations League erklärte der mehrfache Weltfußballer, wie es um seine Zukunft steht.

Cristiano Ronaldo: Zukunft geklärt

In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche bezüglich der Zukunft von Cristiano Ronaldo. Nach dem Saisonende in Saudi-Arabien, wo er für Al-Nassr auf Torejagd gegangen war, deutete er mit einem Instagram-Post seinen Abschied an. „Dieses Kapitel ist zu Ende“, schrieb der Portugiese. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

Dann war da auch noch FIFA-Präsident Gianni Infantino, der die Wechselgerüchte anheizte. Er wollte CR7 unbedingt bei einem Klub-WM-Team dabei haben und machte sich persönlich für ihn stark. Diesen Spekulationen setzte der Portugiese dann rund um das Nations-League-Finale ein Ende. Er wird nicht an der Klub-WM teilnehmen (wir berichteten).

Und wie sieht es nun um seine Zukunft aus? Wird er zu irgendeinem Klub wechseln oder bleibt er vielleicht doch bei Al-Nassr? Wenige Minuten nach der gewonnenen Nations League sorgte Ronaldo für Klarheit.

„Da wird sich nichts ändern“

„Meine Zukunft? Da wird sich nicht ändern“, sagte Cristiano Ronaldo in der Mixed Zone. Auf Nachfrage, ob er bei Al-Nassr bleibt, antwortete der 40-Jährige mit „Ja“. Somit spielt der Ausnahmeprofi weiterhin in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad.

Der Portugiese wechselte Ende 2022 zu Al-Nassr und erzielte in 105 Pflichtspielen 93 Tore. Einen Klub-Titel konnte er bislang noch nicht feiern. Diese Möglichkeit bietet sich nun aber weiterhin, da Ronaldo beim Saudi-Klub bleibt. Die offizielle Bestätigung über die Vertragsverlängerung fehlt aber noch.