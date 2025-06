Julian Nagelsmann spricht Klartext zu DFB-Star: „Muss auch mal meine Meinung hören“

Für Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft endet die Nations-League-Saison äußerst bitter. Nach der Halbfinal-Pleitee gegen Portugal (1:2) geht die DFB-Auswahl auch gegen Frankreich (0:2) im Spiel um Platz 3 als Verlierer vom Platz.

Einen Lichtblick gab es dennoch: Marc-Andre ter Stegen, der von Julian Nagelsmann das Vertrauen für die beiden Spiele bekommen hat. Doch um den Torhüter gibt es derzeit viel Aufregung. Der Bundestrainer hat deshalb mit ihm über seine Zukunft gesprochen.

Julian Nagelsmann führt Gespräch mit Ter Stegen

Mit einigen guten Paraden hatte Marc-Andre ter Stegen einen großen Anteil daran, dass es am Ende „nur“ eine bittere 0:2-Niederlage gegen Frankreich wurde. Der Torhüter zeigte nach monatelangem Ausfall eine starke Leistung im Kasten Das wird auch Julian Nagelsmann freuen, der der deutschen Nummer 1 weiterhin vertraut.

Auch interessant: Portugal – Spanien im Live-Ticker: Aufregung vor Anpfiff!

Das wird ter Stegen freuen, der aktuell keine einfache Zeit bei seinem Verein erlebt. Der FC Barcelona will ihn Medienberichten zufolge nicht mehr im Team haben. Der deutsche Keeper soll sich einen neuen Klub suchen, heißt es aus Spanien. Keine leichte Situation für den DFB-Star.

Deshalb habe Nagelsmann auch ein Gespräch mit ihm geführt, wie er nach der Frankreich-Pleite am RTL-Mikrofon verrät. „Wir haben darüber gesprochen. Ist natürlich schwierig und ein sensibles Thema“, so der Bundestrainer.

„Muss auch mal meine Meinung hören“

Das Gespräch war Julian Nagelsmann wichtig. „Ich will jetzt nichts bewerten, aber er muss schon irgendwie mal meine Meinung hören, finde ich. Vielleicht erfährt er endlich bald etwas über seine Zukunft. Ich glaube, er ist relativ entspannt, weil er weiß, dass er ein guter Torwart ist und Vertrag hat. Aber klar kann sich da auch jeder in ihn hineinversetzen, wenn du ständig etwas über dich liest. Das ist nicht so schön“, erklärt der DFB-Coach.

Während des Spiels zeigte ter Stegen jedoch kaum etwas von Unsicherheit, sondern glänzte im Tor der deutschen Nationalmannschaft. An den beiden Gegentreffern konnte er nichts machen.

Mehr Nachrichten für dich:

Nun werden es interessante und spannende Wochen in Barcelona. Wird der deutsche Keeper den spanischen Meister tatsächlich noch in diesem Sommer verlassen?