Zoo Zajac in Duisburg: Martin Rütter hat genug – „Die hamse nicht mehr alle“

Duisburg. Der Streit zwischen dem Zoo Zajac in Duisburg und Martin Rütter geht in die nächste Runde!

„Geisteskrank“, „Schwachsinn“ und „Wahnsinn“: Der Hunde-Profi übertrifft sich in seinem neuen Video über Zoo Zajac in Duisburg mit Superlativen. Grund dafür ist ein Anwaltsschreiben, das der Anwalt des Zoohandel-Besitzers an Martin Rütter geschickt haben soll.

Zoo Zajac in Duisburg: Martin Rütter erhält Unterlassungsschreiben – „Wahnsinn“

„Das ist doch alles Wahnsinn“, schreibt Martin Rütter bei Facebook. In einem Video erklärt der TV-Star seinen Fans die Hintergründe des Schreibens.

Im Dezember hatte Martin Rütter sich im Zoo Zajac gefilmt und den Verkauf von Hunde-Welpen in der Zoohandlung angeprangert. Mehr dazu hier >>>

Zoo-Zajac-Besitzer Norbert Zajac (r.) und Martin Rütter (l.): Der Streit geht jetzt in die nächste Runde. Foto: Christoph Reichwein / FUNKE Fotoservices & Jens Niering / dpa

Nun habe er über den Anwalt von Besitzer Norbert Zajac eine Unterlassungserklärung erhalten.

Martin Rütter werde demnach unter Androhung von Geldstrafen aufgefordert nicht mehr zu sagen, dass Menschen aus ethischen Gründen bei Zoo Zajac keinen Hund kaufen sollte.

Das ist Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Nach seinem Studium der Sportwissenschaften ließ er sich zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat zudem diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Martin Rütter ledert über Zoo Zajac ab: „Die hamse doch nicht mehr alle“

Insbesondere der Zusatz, dass dies „zum Zwecke des Wettbewerbs“ nicht geschehen solle, macht Martin Rütter fassungslos: „Die hamse nicht mehr alle“, schimpft er und sagt dann ironisch: „Ich verkaufe ja auch heimlich Welpen. Im Kofferraum habe ich immer ein paar.“

Er habe nach eigenen Angaben nicht vor, die Unterlassungserklärung zu unterschreiben und wiederholt stattdessen: „Leute, kauft in diesem Laden keine Welpen.“

Zoo Zajac in Duisburg: Besitzer Norbert Zajac verkauft Hunde in seiner Tierhandlung. Das stößt bei Tierschützern und auch bei Martin Rütter auf Kritik. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein / FUNKE Fotoservices

Aus seiner Sicht sei es „geisteskrank“ und ein „Schwachsinn“, dass es überhaupt in Deutschland erlaubt sei, soziale Tiere wie Hunde in Zoohandlungen zu verkaufen.

In einem Interview rechtfertigte sich Norbert Zajac jedoch gegen die Vorwürfe der Tierschützer. Was er dazu sagt, kannst du hier nachlesen >>> (ak)