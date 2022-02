Doc Caro aus Duisburg geht komplett auf die Barrikaden: „Jetzt, liebe Bundesregierung, reicht es!“

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist er einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Seit sich das Coronavirus immer breiter in Deutschland ausgebreitet hat, war Lauterbach Dauergast in den Talkshows von ARD und ZDF. Wir stellen dir den SPD-Politiker vor.

Duisburg. Doc Caro aus Duisburg hat jetzt genug.

Die Notärztin aus Duisburg regt sich massiv über die Bundesregierung auf. Stein des Anstoßes ist ein neuer Gesetzesentwurf der Ampel. Ein Detail macht Doc Caro nach eigenen Angaben „fassungslos“.

Doc Caro aus Duisburg mit heftiger Ansage: „Jetzt, liebe Bundesregierung, reicht es!

Bei dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung geht es um die Verteilung von Corona-Bonuszahlungen in Kliniken.

Schon einmal wurden verschiedene Berufsgruppen von der staatlichen Prämie ausgeschlossen - darunter auch Ärzte. Die sollen jetzt wieder leer ausgehen. „Jetzt, liebe Bundesregierung, reicht es!“, schimpft Doc Caro bei Instagram.

Doc Caro aus Duisburg schimpft über einen Gesetzesentwurf der Bundesregierung. (Archivbild) Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

„Die Auswahl der Prämienempfänger sowie die Bemessung der individuellen Prämienhöhe [..] obliegt dem Krankenhausträger [..]. Anspruchsberechtigt sind neben den auf einer Intensivstation tätigen Pflegekräften auch weitere auf einer Intensivstation Beschäftigte; dies gilt nicht für Ärztinnen und Ärzte“, zitiert die Notärztin aus dem Gesetzesentwurf. Dabei ist ihr Kopfschütteln förmlich durch das Smartphone zu hören.

Das ist Doc Caro:

Carola Holzner wurde 1982 in Mülheim an der Ruhr geboren

Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin

Bekannt wurde sie als Oberärztin am Uniklinikum Essen über eine Doku und dann über ihre Social-Media-Aktivitäten

Seit der Corona-Pandemie hat Holzner zahlreiche Auftritte im Fernsehen und Radio

2021 wechselte sie ans Helios Klinikum in Duisburg

Doc Caro aus Duisburg macht sich für Kollegen stark

Die Medizinerin will nicht glauben, dass sie und ihre Kollegen von der Belohnung ausgeschlossen werden sollen. „So ein Assistenzarzt im Schichtdienst auf einer 32-Betten-Intensivstation, der am Ende der Schicht nicht mal weiß, wer er ist und am nächsten Morgen mit dem Vortag in den Knochen bei einer 60-Stunden-Woche um 5 Uhr wieder motiviert aufstehen muss... wieso sollte DER denn etwa Bonus erhalten?“, fragt Doc Caro ungläubig.

Die Influencerin fordert mehr Wertschätzung für die Leistung ihrer Kollegen und will mit ihrem Post Aufmerksamkeit auf die aus ihrer Sicht ungerechte Verteilung der Boni lenken.

Damit stößt Doc Caro in ein Wespennest. In den Kommentarspalten sprechen viele in Bezug auf die Corona-Boni von einer „Farce“.

„Ich fühle mich so, als habe mir gerade jemand für die letzten zwei Jahre eine Ohrfeige gegeben. Ich kann niemanden mehr empfehlen, in diesem Land Arzt zu werden - man wird ausgenutzt und kaputt gemacht!“, schimpft einer.

Auch aus anderen Berufsgruppen melden sich Betroffene zu Wort: „Uns Mädels in den Arztpraxen geht's nicht anders“, schreibt eine medizinische Fachangestellte. Auch Hebammen und Laborassistenten melden sich zu Wort. Sie alle fordern eine gerechtere Verteilung der Bonus-Zahlungen.

Corona-Bonus doch nicht für alle Pflegekräfte?

Die SPD hatte im Wahlkampf immer mit einem Bonus für Pflegekräfte geworben. Von einer steuerfreien Zahlung von 3.000 Euro pro Pflegekraft war die Rede. Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach allerdings eine Einschränkung ins Spiel gemacht. Mehr dazu hier >>>

