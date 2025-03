Zoo Zajac: Geheimnis um Fridolin enthüllt – jetzt ist klar, wo das Faultier gelandet ist

Der Abverkauf im Zoo Zajac in Duisburg ist in vollem Gange. Nach dem Aus hat sich das „größte Zoofachgeschäft der Welt“ dazu entschlossen, die verbleibenden Tiere, Zubehör und sonstige Tierbedarfsartikel zu reduzierten Preisen zu verkaufen.

Viele Tiere fanden Kunden am ersten Abverkaufstag am 17. Februar nicht mehr vor, wie DER WESTEN berichtete. Vor allem brannte es vielen auf der Seele, was mit den Highlights des Zoo Zajac – den Faultieren Fridolin, Frieda und Lennox – passiert war. Nach Angaben des Tierarztes des Duisburger Fachgeschäfts seien die Tiere „in erfahrene Hände gegeben worden“. Mehr dazu liest du hier >>>.

Doch wohin konkret, dazu schwieg man im Duisburg Zoofachgeschäft bislang. Von anderer Stelle wird jetzt Licht ins Dunkel gebracht.

Zoo Zajac: DAS wurde aus Fridolin und Co.

Auch wenn die Geschäftsführung des Zoo Zajac weiter zum Verbleib der drei Faultiere schweigt, kommen von anderer Stelle jetzt weitere Details ans Licht. Denn auf Nachfrage von DER WESTEN nennt ein Sprecher der Stadt Duisburg nun neue Details.

Wurden die drei Tiere gemeinsam vermittelt? Dazu heißt es auf Nachfrage ganz klar: „Das adulte Pärchen (Frieda und Lennox, Anm. d. Red.) und das von Menschen aufgezogene Jungtier (Fridolin, Anm. d. Red.) sind getrennt an erfahrene Halter abgegeben worden.“ Der Stadt-Sprecher weist auch explizit drauf hin, dass Faultiere Einzelgänger sind.

Wie die „WAZ“ außerdem vom zuständigen Veterinäramt erfahren haben will, seien Lennox und Frieda an eine „von Tierärzten betriebene Einrichtung abgegeben“ worden. Fridolin dagegen lebe nun in einer „behördlich genehmigten Privathaltung“. Mehr dazu liest du hier >>>.

Abverkauf dauert weiter an

Besonders das 2022 im Zoo Zajac geborene Faultier-Baby Fridolin hatte schnell einen sicheren Platz in den Herzen der Zajac-Fans. Besonders seine tragische Geschichte, von der eigenen Mutter Frieda direkt nach der Geburt verstoßen zu werden, rührte viele damals zu Tränen. Der verstorbene Geschäftsführer Norbert Zajac nahm sich dem Nachwuchs an und zog Fridolin mit der Flasche auf. Jetzt herrscht endlich Gewissheit, wo er und seine Eltern gelandet sind.

Noch bis voraussichtlich 31. März soll der Abverkauf andauern. Mittlerweile sind die Rabatte sogar auf 40 Prozent erhöht worden, wie DER WESTEN berichtete. Dass es sich bei der Arbeit für den Zoo Zajac derzeit um keine alltägliche Aufgabe handelt, macht die Stadt Duisburg nun auf Nachfrage klar.

„Die Geschäftsaufgabe eines derartigen Zoofachgeschäfts ist tatsächlich eine Ausnahme in der täglichen Arbeit eines Veterinäramtes. Verantwortlich für den Verbleib und die Dokumentation der abgegebenen Tiere ist aber weiterhin die Firma Zoo Zajac GmbH“, wird die Stadt-Sprecherin deutlich. „Der Verkauf ist gut organisiert. Grundsätzlich muss das Veterinäramt der Stadt Duisburg nur bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eingreifen.“