Zoo Zajac in Duisburg: Countdown läuft! Kunden bleibt nicht mehr viel Zeit

Der Zoo Zajac in Duisburg schließt seine Türen für immer. Im Angebot hat das weltweit größte Fachgeschäft für Tiere Produkte für Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere und Fische. Auch Tiere waren dort erhältlich.

Kunden hatten zum Beispiel die Möglichkeit, Hunde, Katzen, Hamster, Fische, Eichhörnchen und Ziegen zu kaufen. Jetzt bleibt Kunden von Zoo Zajac allerdings nicht mehr viel Zeit zum Shoppen.

Zoo Zajac in Duisburg: Der Countdown läuft!

Auf seiner Website warb Zoo Zajac in Duisburg bereits mit einem Abverkauf ab dem 17. Februar „auf alles außer Tiere, Pflanzen und Korallen.“ Kunden erhielten damit 20 Prozent an der Kasse. Das änderte sich allerdings jetzt ganz zum Vorteil der Besucher.

Wie das Unternehmen auf Instagram ankündigte, gibt es seit Donnerstag (27. Februar) 40 Prozent auf die genannten Produkte. Der Rabatt wurde also verdoppelt, doch die Schließung rückt immer näher.

Große Rabatt-Aktion: Kunden müssen schnell sein

Das Problem: Kunden von Zoo Zajac in Duisburg haben nicht mehr viel Zeit, um von der aktuellen Rabatt-Aktion zu profitieren. In dem Instagram-Post erinnert das Unternehmen seine Kunden noch einmal an die Deadline: „Wir schließen spätestens zum 31. März 2025“. Kunden haben also mit etwas Glück knapp einen Monat Zeit, um noch einmal bei Zoo Zajac einzukaufen.

Da die Schließung immer näher rückt und das Unternehmen schon zuvor mit Rabatten geworben hat, sind nicht mehr ganz so viele Produkte in dem Duisburger Fachgeschäft vorrätig, wie noch vor einigen Wochen. Bedeutet: Kunden müssen schnell sein, um überhaupt noch etwas zu ergattern.