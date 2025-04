Zoo in NRW dreht alles auf links – jetzt kommt der Grund ans Licht

Große Änderung in einem Zoo in NRW! Seit Wochen laufen die Bauarbeiten im Krefelder Zoo, die Außenanlage der Schimpansen Bally und Limbo ist mittlerweile um acht Bäume reicher. Doch was auf den ersten Blick wie eine reine Verschönerung des Geländes im Zoo in NRW scheint, hat noch einen anderen, wichtigen Grund.

Auf Facebook hält der NRW-Zoo Besucher und Tierfreunde auf dem Laufenden. Am Sonntag (13. April) verkünden die Mitarbeiter: „In den letzten Wochen hat sich einiges getan auf der Außenanlage unserer Schimpansen: Ganze acht Großbäume wurden gepflanzt – darunter Hainbuchen, Linden, Trauerweiden und Kopfweiden. Der größte unter ihnen misst beeindruckende sieben Meter und bringt stolze drei Tonnen auf die Waage.“

Zoo in NRW baut Schimpansen-Anlage um

Weiter heißt es in dem Beitrag: „Die Kopfweiden sind nicht nur ein echter Hingucker, sondern gleichzeitig eine leckere Futterquelle für unsere Schimpansen.“ Doch dabei bleibt es nicht, zudem wurden auf der gesamten Anlage kleinere Sträucher wie Johannisbeere und Haselnuss gepflanzt. Neu gepflanzte Ölweiden, Buchen und Hainbuchen bieten den Tieren außerdem Struktur und Versteckmöglichkeiten.

Ein spezielles Highlight für die Schimpansen Bally und Limbo ist zudem ein künstlicher Termitenhügel. An dem dürfen die Tiere nach „Leckereien angeln“ – allerdings nicht alleine.

Zoo in NRW wartet auf Neuzugänge

So macht der Zoo Krefeld mit dem Facebook-Beitrag öffentlich, dass Bally und Limbo langfristig nicht alleine in dem Gehege leben sollen. „Ist das für Bally und Limbo, oder kommen da andere Schimpansen rein?“, fragt eine Frau in den Kommentaren und die Verantwortlichen antworten prompt.

„Sobald das neue Haus fertiggestellt ist, werden Bally und Limbo dorthin umziehen. Nachdem sich beide gut eingewöhnt haben, werden weitere Schimpansen-Weibchen hinzukommen. Diese werden im Rahmen des EEP (Europäisches Erhaltungszuchtprogramm) ausgewählt“, erklärt der NRW-Zoo in einem weiteren Kommentar.