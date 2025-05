Zoo Zajac: Diese Bilder lassen das Schlimmste erahnen – „Es tut schon weh“

Schon vor einigen Monaten informierte Zoo Zajac in Duisburg seine Kunden über das geplante Aus. Ende März war beim Zoohändler endgültig Schluss. Kunden konnten sich vorher noch einmal satte Rabatte sichern. Erhältlich waren nicht nur Produkte für Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere und Fische – auch die Tiere an sich konnten Kunden kaufen.

Jetzt zeigt das Unternehmen aktuelle Fotos Geschäfts in Duisburg – und die lassen das Schlimmste erahnen.

Zoo Zajac: Diese Bilder lassen Schlimmstes erahnen

Auf Facebook teilte Zoo Zajac einen Post über den aktuellen Stand der Dinge in Duisburg. Darin geht man auf Nachrichten aus der Community ein: „Gestern kam die Frage auf, ob der Abriss schon begonnen habe. Auch die immer wieder aufkommenden Fragen, ob noch Tiere, Waren oder Einrichtung zu verkaufen sei, zeigen die Bilder recht deutlich. Nein!“

Die Fotos habe ein einstiger Mitarbeiter gemacht – für die FB-Nutzer sind die Fotos nur ein weiterer Beleg „des traurigen Niedergangs“ der einst erfolgreichen Zoohandlung.

„Es tut schon weh“

„Es tut schon weh, das so zu sehen“, heißt es in dem Facebook-Post von Zoo Zajac in Duisburg. Die Fotos lassen aufgrund des Gerüsts vermuten, dass der Abriss kurz bevor steht.

Doch dem ist offenbar nicht so. „Aktuell wird Asbest saniert, damit der Hauptabriss beginnen kann“, schreibt der einstige Mitarbeiter in dem Post. Wann der Abriss von Zoo Zajac stattfindet, bleibt allerdings abzuwarten.

