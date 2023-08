Zoo Duisburg den Tränen nah – Ereignis im Gehege reißt Mitarbeiter und Besucher mit

In Tierparks geht alles seinen gewohnten Gang? Nein, auch dort gibt es abseits des geregelten Alltags Momente, die unter die Haut gehen. So auch jetzt im Zoo Duisburg.

Dort beobachteten Tierpfleger einen ganz besonderen Augenblick, den es so seit Jahren nicht gegeben hat. Ein regelrechter Hype brach aus, so mancher Mitarbeiter und Besucher im Zoo Duisburg hatte sogar Tränen in den Augen.

Zoo Duisburg feiert „kleine Sensation“

Zuerst war es Sorge. Hope, das neugierige und freundliche Wombat im Koalahaus, benahm sich seltsam. „Normalerweise ist Hope ein aufgeschlossener und sehr freundlicher Wombat, den wir regelmäßig gesehen haben“, erklärt Koalahaus-Leiter Florian Thaller. Doch plötzlich war alles anders. „Hope lebte nur noch zurückgezogen im selbstgegrabenen Bau auf der Außenanlage, kam in der Nacht zur Futterstelle.“

Inzwischen ist längst klar, was los war. Hope und Wombat-Männchen Apari haben Nachwuchs bekommen. Und das ist bei dieser Spezies alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Fünf Jahre lang musste man warten, bis nun endlich wieder ein Junges im Zoo Duisburg zur Welt kam. Und weil die Tiere sich meist unterirdisch aufhalten, ist bislang kaum was über das Mini-Wombat bekannt. Womöglich ist es bereits seit November auf der Welt, wurde aber noch nicht einmal gesehen.

„Wächst dort völlig unsichtbar sechs Monate heran“

„Die Schwangerschaft bei Wombats dauert bis zu 30 Tage. Nach der Geburt krabbelt das kleine, nackte und blinde Jungtier in den Beutel der Mutter und wächst dort völlig unsichtbar für rund sechs Monate heran. Es folgen erste Ausflüge im Bau, die immer länger werden. An diesem Punkt der Entwicklung sind wir momentan“, erklärt Thaller. Selbst das Geschlecht des Baby-Wombats ist deshalb noch nicht bekannt.

Nun war es so weit. Worauf die Stammbesucher und Tierpfleger schon lange gelauert hatten, wurde endlich wahr: Der Neuling ließ sich erstmals außerhalb der Höhlen blicken. „Der Zoo Duisburg ist im Wombat-Fieber“, feiert der Tierpark im Revier, spricht von einer „kleinen Sensation“. „In der 56-jährigen Haltungsgeschichte gelang die Aufzucht der charismatischen Beuteltiere bisher nur fünf Mal.“