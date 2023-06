Auf Wiedersehen „Yuma“, heißt es jetzt im Zoo Duisburg. Das Koalamännchen muss seine Familie verlassen und wegziehen – zum großen Bedauern der Besucher.

Auch der Zoo Duisburg ist sehr traurig über diesen großen Verlust. Doch soll er nicht umsonst gewesen sein.

Zoo Duisburg: Koala „Yuma“ zieht um

Koalamännchen „Yuma“ ist aus dem Duisburger Koala-Gehege ausgezogen. Schon am Montag (5. Mai) kam er wohlbehalten im Zoo Leipzig an. „Yuma wirkte sehr entspannt, fraß genüsslich das Grün und ließ sich überhaupt nicht stören. Ein Traum-Koala“, freuen sich seine neuen Aufpasser über den Neuzuwachs bei den Koalas in Leipzig.

Dort wird er nun auf das Weibchen „Mandie“ treffen. Die sechsjährige Koaladame hat bereits ein Jungtier großgezogen und soll nun hoffentlich auch mit Yuma Nachwuchs zeugen. Das alles geschieht im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. Dafür musste Yuma Duisburg verlassen und seine neue Heimat in Leipzig beziehen.

Koalas sind extrem gefährdet

Am 16. November 2020 wurde Yuma im Duisburger Zoo als Sohn von „Yiribana“ und „Tinaroo“ geboren. Jetzt lässt er seine vier männlichen und fünf weiblichen Freunde und Familienmitglieder zurück, um ein neues Leben in Leipzig zu verbringen und selbst eine Familie zu gründen.

Das ist besonders wichtig, um die gefährdete Tierart vor dem Aussterben zu bewahren. Koalas stehen nämlich auf der sogenannten Roten Liste. Ihr natürlicher Lebensraum geht immer mehr verloren und der Bestand in Australien schrumpft immer mehr.

In Duisburg sind seit 1994 über 40 Koala-Babys auf die Welt gekommen. Damit ist der Standort in Deutschland erfolgreich und bekannt worden. Aktuell gibt es hier auch die größte Koalagruppe in ganz Europa.