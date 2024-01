Zoo Duisburg mit großer Spar-Aktion – doch das Angebot gilt nicht für alle

Auch im Winter steht der Zoo Duisburg für die Besucher offen. Von 9 bis 16.30 Uhr können die Tiere bewundert werden. Ein Besuch kostet für Erwachsene 19,50 Euro – doch an einem Tag kommst du bald günstiger rein.

Der Zoo Duisburg lockt mit einer besonderen Spar-Aktion. Allerdings gilt das Angebot nicht für alle Besucher.

Zoo Duisburg mit Sonder-Angebot am Valentinstag

Schon bald ist wieder der Tag der Verliebten. Wie wäre es also am Valentinstag mit einem schönen Date im Zoo? Am 14. Februar kommen Pärchen ermäßigt in den Zoo Duisburg. An den Tageskassen gibt es das ermäßigte „Pärchen-Ticket“ für zwei Erwachsene bereits zum Preis von 35 Euro. Damit spart ihr pro Person drei Euro, denn an der Tageskasse wird im Vergleich zum Online-Kauf 1 Euro Servicegebühr berechnet.

Damit ist jedoch auch klar, dass ihr nur zu zweit vergünstigt reinkommt. Einzelpersonen müssen weiterhin den Standard-Preis zahlen. Zudem gilt das Spar-Angebot nur für Besucher über 18 Jahre, verliebte Teenager kommen aber eh günstiger rein. Kinder von 3 bis 17 Jahren zahlen nur 11 Euro im Zoo Duisburg.

Außergewöhnliche Führung – DAS musst du wissen

Wer auch etwas mehr über das Liebesleben der Tiere erfahren will, kann eine U-18-Führung buchen. Hier erfährst du alles über Sexpraktiken im Tierreich und was die ‚Vorlieben‘ der Duisburger Zoobewohner sind. Und das Liebesleben der Tiere im Zoo Duisburg ist vielfältiger, skurriler und überraschender als du zunächst annehmen magst. Löwenkater Tsavo hat einen Harem für sich, Koala Yiribana gilt als zickige Kratzbürste und die Seekühe Manfred und Pablo haben mit Frauen nichts am Hut.

Der zweistündige Rundgang startet um 18.30 und um 19.30 Uhr am Zooeingang. Begleitet werden die Besucher von Tierpflegern, die über das Liebesleben aufklären. Zum Abschluss gibt es einen Sektempfang im Koalahaus. Kosten liegen bei 40 Euro pro Person. Interessierte müssen sich jedoch beeilen, denn die Plätze sind begrenzt und nur über den Online-Shop im Vorfeld buchbar.