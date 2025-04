Zoo Duisburg lässt Tier endlich raus – doch Besucher brauchen starke Nerven

Der Zoo Duisburg lockt mit seiner Vielfalt an Tieren aus der ganzen Welt tagtäglich Familien aus NRW und Deutschland an. Von Koalas über Elefanten bis hin zu Robben ist in dem Tierpark beinahe alles aus der Tierwelt vertreten.

Zuletzt konnte der Zoo auch einige Erfolge in der Zucht verzeichnen. So erblickte erst Ende vergangenen Jahres ein Brillenbär-Baby das Licht der Welt. Seitdem sind schon ein paar Monate vergangenen und das Jungtier entwickelt sich offenbar prächtig, wie der Zoo Duisburg nun mitteilt.

Zoo Duisburg: Jungtier wächst und wächst

In einer Pressemitteilung verkündet der Zoo in NRW ganz stolz, dass das Jungtier mittlerweile die Höhle verlassen hat und immer häufiger sein Gehege erkundet. „Damit können die Besuchenden des Zoos das Jungtier ab sofort beobachten. Dabei gilt: Mutter und Jungtier wählen immer selbst, ob sie sich im Stall oder auf der einsehbaren Außenanlage aufhalten“, heißt es in der Meldung.

Duisburgs kleiner Brillenbär Foto: Zoo Duisburg

Besucher müssen also ein wenig „Geduld und ein bisschen Glück“ in den kommenden Wochen mitbringen. Doch das Vorbeischauen kann sich lohnen, denn die Mutter-Kind-Anlage der Brillenbären wurde erst kürzlich neu hergerichtet. Und in den vergangenen Tagen hat sich das Duo auch ab und zu gezeigt. „Die ersten Ausflüge waren nur einige Minuten lang, bevor Huanca das Jungtier wieder zurück in die Höhle gebracht hat. Daran erkennt man deutlich: Sie gibt den Ton an und entscheidet, wann und wohin der kleine Bär darf. Und das ist auch gut so“, erklärt Mike Kirschner, Raubtierpfleger im Zoo Duisburg.

Für das Bärenweibchen Huanca ist es aber nicht der erste Nachwuchs – bereits zum dritten Mal wurde sie im Dezember 2024 Mama. Genau aus diesem Grund beschreibt der Zoo Duisburg die Brillenbär-Dame als „erfahren und weitsichtig im Umgang mit Jungtieren“. Dementsprechend sind die Pfleger des Tierparks auch sehr zufrieden mit der Aufzucht und Entwicklung des Jungtieres.