Zoo Duisburg macht es offiziell – es ist nicht das erste Mal

Im Zoo Duisburg gibt es allerhand Tiere zu bestaunen – und vor einiger Zeit kam sogar noch ein neues hinzu! Rund neun Monate ist der jüngste Koala im Zoo Duisburg mittlerweile alt. Jetzt hat der Tierpark es offiziell gemacht.

„Yoorana“ stammt aus der Sprache der Aborigines und bedeutet übersetzt „lieben“ – und ist der Name des kleinen Koalas aus dem Zoo Duisburg! Der Tierpark hat nun Name und Geschlecht des Jungtieres offiziell gemacht.

Zoo Duisburg: Koala kommt regelmäßig auf die Waage

Und die Art und Weise, wie nach dem neuen Namen für den Koala gesucht wurde, ist eine echte Tradition im Zoo Duisburg. Nicht zum ersten Mal stammt der Name des Jungtieres aus der Sprache der australischen Ureinwohner. „Das ist eine wohlgepflegte und sehr schöne Tradition, die es seit nunmehr drei Jahrzehnten gibt und auch weiter fortgeführt wird“, erzählt Tierpfleger Florian Thaller.

Bei der Namenswahl hilft dem Team des Koalahauses ein Wörterbuch. Gemeinsam suchen die Tierpfleger einen passenden Namen aus.

+++Zoo Krefeld bremst Euphorie nach Nashorn-Geburt – „Situation ist ernst“+++

Regelmäßig begleitet Thaller den Koala-Nachwuchs auf die Waage. „Wie alle unsere Koalas wiegen wir auch Yoorana mindestens zwei Mal in der Woche“, erklärt der Tierpfleger. „Es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, denn über das Gewicht lassen sich viele Rückschlüsse ziehen“.

Bei der Geburt nur zwei Gramm schwer

Etwa 1.500 Gramm wiegt das Jungtier mittlerweile – und hat damit seit der Geburt am 26. Juni 2024 mächtig an Gewicht zugelegt. „Wie bei allen Beuteltieren war auch Yoorana bei der Geburt nur so groß wie ein Gummibärchen und gerade einmal zwei Gramm schwer“. Mit der bisherigen Entwicklung des Weibchens sei das Zoo-Team sehr zufrieden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Die Koalahaltung in Duisburg hat seinen Ursprung in einer alten Heuscheune auf dem Gelände des Zoo Duisburg, die für die Bedürfnisse der Kletterbeutler vor ihrer Ankunft im Jahr 1994 aufwändig umgebaut und ausgestaltet worden sei. Heute gilt der Zoo Duisburg mit der stetig weiterentwickelten Koala-Anlage laut eigenen Aussagen als Zucht- und Kompetenzzentrum.