Zoo Duisburg: Große Neueröffnung steht kurz bevor – „In den letzten Zügen“

„Diesen Termin dürft ihr nicht verpassen!“ Mit diesen starken Worten beginnt ein neues Reel auf der Facebook-Seite des Zoo Duisburg. In Kooperation mit der Stadtwerke Duisburg AG entsteht aktuell auf der Fläche am Kaiserberg ein neues Highlight. Und jetzt gibt der Tierpark bekannt: Es steht kurz vor der Eröffnung!

Schon in wenigen Tagen ist es so weit. Vor allem Kinder werden sich nun umso mehr auf einen Besuch im Zoo Duisburg freuen.

Zoo Duisburg eröffnet neuen Spielplatz

Trommelwirbel… Der neue Wasserspielplatz eröffnet schon ganz bald! Am Samstag (22. März) kann hier ab 12 Uhr getobt und gespielt werden. Das große Klettergerüst steht bereits, nur die Rutsche fehlt noch. „Wir sind in den letzten Zügen der Arbeiten“, heißt es auf Facebook in einem Update von Montag (17. März).

Auch interessant: Zoo Zajac in Duisburg verkündet es selbst – jetzt ist es endgültig

Und das ist nicht die einzige Ankündigung, die der Zoo macht. Denn der Eröffnungstag fällt – natürlich nicht zufällig – auf den Stadtwerke-Familientag und gleichzeitig auch auf den Tag des Wassers. Der Tierpark lockt mit einigen Aktionen und Rabatten.

+++ Zoo Zajac: Geheimnis um Fridolin enthüllt – jetzt ist klar, wo das Faultier gelandet ist +++

Zoo Duisburg: Das erwartet dich am Stadtwerke-Familientag

Wer eine Stadtwerke-Kundenkarte besitzt, erhält am Samstag 50 Prozent Rabatt auf den regulären Eintrittspreis. Zudem haben der Zoo und die Stadtwerke Duisburg einige Aktionen für Groß und Klein in petto. Dazu zählen: Kinderschminken, eine Zoo-Rallye, eine Malaktion, ein Ballonkünstler kommt zu Besuch, es wird eine Hüpfburg aufgebaut und beim Drehen am Glücksrad winken kleine Gewinne.

Während des Rahmenprogrammes von 9 bis 17 Uhr werden sich vermutlich vor allem die Erwachsenen über eine Fotoausstellung über die 150-jährige Geschichte der Trinkwasserversorgung in Duisburg informieren können. In diesem Jahr steht der Tag des Wassers unter dem Motto „Erhalt der Geltscher“. Dieser findet übrigens seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt.