Zoo Duisburg macht es selbst offiziell – es geht um den Eintritt

Der Zoo Duisburg ist die Heimat vieler australischer Tiere. Schließlich hat sich der Zoo auf die Haltung von Tieren aus dieser warmen Region spezialisiert und beherbergt mehr Känguruarten als jeder andere Zoo in Deutschland.

Doch werden die vielen Tier-Fans die kleinen Pandas, Elefanten und Tiger nur noch selten zu Gesicht bekommen? Immerhin macht der Zoo jetzt mit einer XXL-Neuheit auf sich aufmerksam – und ausgerechnet beim Eintritt.

Zoo Duisburg mit Preisänderung – eine Auflistung

Denn der Zoo Duisburg erhöht die Eintrittspreise zum 1. Januar 2025. Es werde „leichte Anpassungen“ in „nahezu allen Bereichen“ geben, teilte der Tierpark über seinen offiziellen Facebook-Account mit. „Hintergrund der notwendigen Anpassung sind gestiegene Material-, Futter-, Personal- und Betriebskosten“, versuchten die Tierpfleger weiter aufzuklären.

„Die allgemeinen Preisentwicklungen treffen auch den Zoo und führen zu Steigerungen der Kosten in der Versorgung des seltenen und teils hochbedrohten Tierbestandes sowie dem Unterhalt des Zoobetriebs“, betont auch Zoodirektorin Astrid Stewin.

Der Zoo in Duisburg müsse deshalb schnell handeln, denn „nur so werden wir weiterhin in der Lage sein, unseren kulturellen und zoologischen Beitrag nachhaltig zu erbringen. Zuletzt entscheiden unsere Einnahmen auch über die Weiterentwicklung unseres Zoos sowie weiterer Artenschutz- und Bildungsprojekte.“

Doch was bedeutet das für den eigenen Geldbeutel? Hier eine Auflistung:

Ab 2025 kostet die Tageskarte für Erwachsene 20 Euro statt 19,50 Euro, die für Kinder 11,50 Euro (statt 11 Euro).

für Erwachsene 20 Euro statt 19,50 Euro, die für Kinder 11,50 Euro (statt 11 Euro). Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ein Kind kostet künftig 49,50 Euro (bisher 48 Euro).

für zwei Erwachsene und ein Kind kostet künftig 49,50 Euro (bisher 48 Euro). Auch die Jahreskarten werden etwas teurer: So kostet die Familienkarte I (ein Erwachsener und ein eigenes Kind) ab Januar 108 Euro, drei Euro mehr als bisher.

Wegen Preis-Erhöhung: Zoo Duisburg spaltet Fans

Logisch, dass diese Ankündigung nicht bei allen Fans auf Gegenliebe stößt. „Das sind aber heftige Preise!“, kritisiert eine Userin scharf. „Wahnsinn, was alles teurer wird“, beschwert sich auch ein anderer Tier-Freund.

Doch nicht überall herrscht Kritik und Unverständnis, viele können die Erhöhung nachvollziehen. So schreibt ein User: „Das bleibt halt nicht aus und ich kann es nachvollziehen. Und ich weiß, dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man sich solche Freizeitaktivitäten leisten kann“. Und auch ein anderer Fan meint: „Vollkommen in Ordnung.“

Hier kannst du dir die emotionalen Worte der Tierpfleger aus NRW durchlesen:

Diese Erhöhung ist zwar kostspielig, aber angesichts der Preissteigerungen auch nachvollziehbar. Und wer weiß, vielleicht liegt ja unter dem Weihnachtsbaum eine Dauerkarte für den Zoo in Duisburg. Das wäre doch eine tierisch gute Idee.