Zoo Duisburg: Besucher bei Blick ins Gehege besorgt – „Zerrupft“

Wer aktuell zu Besuch im Zoo Duisburg ist, in den letzten Tagen dort vorbeigeschaut hat oder noch einen Trip in den Tierpark plant, der könnte sich beim Blick ins Pinguin-Gehege wundern. Denn das große Schwimmbecken für die kleinen Tiere erscheint wie leergefegt.

Kaum ein Pinguin ist im Wasser, stattdessen befinden sich alle Tiere an Land. Doch das ist nicht das einzig Verwunderliche. Denn auch der Blick auf die Pinguine im Zoo Duisburg selbst regt zum Nachdenken an. Wie sehen die denn aus?

Zoo Duisburg: Pinguin-Outfit sorgt für Aufsehen

„Warum sieht dieser Pinguin so aus?“ Christian Schreiner, Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring im Zoo Duisburg, spricht aus, was sich vermutlich gerade alle Besucher denken. Denn ja, die Pinguine im Tierpark sehen aktuell wirklich anders aus als sonst.

Das könnte dich auch interessieren: Zoo Duisburg: Tier-Mama will Nachwuchs loswerden – Pflegern bleibt keine Wahl

„Er ist nicht krank, er ist nicht verletzt, er ist einfach nur in der Mauser“, weiß Schreiner Bescheid. Doch was ist die Mauser? Dies ist der Fachausdruck für die Phase, in der der flugunfähige Vogel seine Federn verliert und sein Gefieder erneuert. Das kann mitunter sehr komisch aussehen bei den Pinguinen. „In dieser Phase sieht der Pinguin ein klein bisschen zerrupft aus.“

Zoo Duisburg: Besucher haben keinen Grund zur Sorge

Doch das sei laut dem Experten „gar nicht schlimm“ und „vollkommen normal“. Kein Grund zur Sorge also für die Besucher, die sich in den vergangenen und kommenden Tagen beim Blick ins Pinguin-Gehege gewundert haben könnten.

Mehr Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Am Sonntag (1. Juni) kam es in Duisburg zu einem blutigen Vorfall in einem Café. Ein Mann verletzte mit einem Messer drei andere Gäste, nachdem zwischen ihm und einem anderen Mann ein Streit ausgebrochen war. Mehr dazu erfährst du >>hier.