Zoo Duisburg: Tier-Mama will Nachwuchs loswerden – Pflegern bleibt keine Wahl

Im Zoo Duisburg hat sich eine Veränderung angebahnt! Am 7. April 2024 erblickte Flusspferd Mufaro das Licht der Welt. Schon kurz nach seiner Geburt stand jedoch fest, dass das Hippo den Zoo früher oder später verlassen muss.

Für viele Besucher ist dieser Tag nun gekommen – der Publikumsliebling ist nicht mehr länger Teil des Zoos in Duisburg. Hippo Mufaro ist jetzt in einem anderen Tierpark in Polen. Aber wie es ist dazu gekommen?

Zoo Duisburg muss Abschied nehmen

Wie der Zoo Duisburg auf Facebook mitteilt, ist Mufaro gut in seinem neuen Zuhause angekommen. Das Hippo soll nun im Nachbarland Polen eine Partnerin kennenlernen und eine eigene Familie gründen. Der Tierpark schreibt im Netz: „Bereits vor einigen Wochen begann der natürliche Abnabelungsprozess von Mufaro und seiner Mutter Ayoka. Immer häufiger gingen die zwei ihre eigenen Wege. Auch beim Fressen duldete Ayoka ihren Nachwuchs immer weniger.“

Für die Pfleger blieb also keine andere Wahl. „Ab einem gewissen Zeitpunkt zeigt das Weibchen dem Nachwuchs deutlich, dass er nun ‚auf eigenen Beinen‘ stehen muss“, erklärt Oliver Mojecki, Zoologischer Leiter in Duisburg. Er fügt hinzu: „Dann ist der Moment gekommen, wo wir uns von dem Nachwuchs verabschieden müssen, der in einem anderen Zoo dann im Rahmen der weltweiten Bemühungen zum Erhalt der jeweiligen Tierart selbst Jungtiere bekommen soll.“

Besucher dürfen aber auch schon bald wieder auf neue kleine Hippos hoffen. Wie der Zoo Duisburg verrät, werden bald das Zwergflusspferd-Weibchen Ayoka und Männchen Atu zusammengeführt. „Wenn Ayoka demnächst wieder in die Hitze kommt, wird es ein Zusammentreffen der Tiere geben. Wir haben eine klare Zuchtempfehlung des EEP“, erklärt Mojecki. Für Zoos ist jedoch Nachwuchs bei Zwergflusspferden eher eine Seltenheit. Genau aus diesem Grund sei der Erhalt der Art in Tierparks enorm wichtig.