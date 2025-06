Duisburg: Messer-Angriff in Café! 3 Verletzte

Ein Streit bricht los, plötzlich zückt ein Mann ein Messer und sticht auf drei Menschen ein. Am Sonntagabend (1. Juni) kam es in einem Café in Duisburg zu einem Messerangriff, bei dem drei Gäste teils schwer verletzt wurden.

Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Duisburg mitteilen, konnte der Tatverdächtige nicht nur ermittelt, sondern auch bereits festgenommen werden.

Duisburg: Streit endet in Messer-Attacke

In einem Café in Duisburg-Hochfeld kam es am Sonntagabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Zunächst waren zwei Männer in dem Etablissement an der Wanheimer Straße aneinandergeraten. Der bereits körperlich gewordene Streit zwischen dem 28-jährigen Tatverdächtigen und seinem 63-jährigen Gegenüber geriet plötzlich außer Kontrolle, als der jüngere von beiden ein Messer zog.

Mit diesem soll er den älteren Mann schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestand laut Polizei allerdings nicht. Doch hatten zwei weitere Männer (63, 60) versucht, den Streit zu schlichten. Dabei waren sie jedoch dem Mann und seinem Messer zu nahe geraten und wurden deshalb ebenfalls verletzt.

Duisburg: Mordkommission ermittelt

Nach dem Angriff war der Tatverdächtige aus dem Café und in unbekannte Richtung geflüchtet. Doch schon am Montagmorgen konnten Beamte der Duisburger Polizei den Mann aufgreifen und festnehmen. Er soll am Dienstag (3. Juni) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hat bereits eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet den Messerangriff nach jetzigem Kenntnisstand der Ermittlungen als versuchtes Tötungsdelikt. Sollte eine erneute Fluchtgefahr bestehen, dürfte der 28-Jährige gleich in Untersuchungshaft verbleiben.