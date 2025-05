Stadtwerke Duisburg mit wichtiger Änderung – Kunden geraten ab sofort in Zeitstress

Ab Juni 2025 treten in Deutschland neue EU-Vorschriften in Kraft, die den Umgang mit Energieverträgen verändern werden. Diese Neuerungen, die auch die Stadtwerke Duisburg betreffen, haben das Ziel, den Energie- und Lieferantenwechsel kundenfreundlicher und effizienter zu gestalten.

Kunden der müssen sich entsprechend umstellen. Doch was genau bedeutet das für sie konkret?

Stadtwerke Duisburg: Kunden geraten in Zeitstress

Ab dem 6. Juni 2025 sind rückwirkende An- und Abmeldungen von Strom- und Gasverträgen nicht mehr möglich, wie „Radio Duisburg“ berichtet. Diese Neuerung betrifft Kunden der Stadtwerke Duisburg direkt. Wer den Anbieter wechselt oder umzieht, muss dies mindestens 14 Tage vorab melden.

Grundlage dieser Regelung ist der neue § 20a des Energiewirtschaftsgesetzes, mit dem Deutschland EU-Vorgaben umsetzt. Ziel ist es, den Energiemarkt für Verbraucher angenehmer und flexibler zu gestalten. Auch die Stadtwerke Duisburg passen sich an diese Änderungen an und fordern Kundinnen und Kunden auf, ihre An- und Abmeldungen künftig frühzeitiger zu planen.

Das müssen Kunden wissen

Der Wechselprozess zwischen Lieferanten soll ebenfalls stark vereinfacht werden. Künftig hat der Datenaustausch bei einem Anbieterwechsel werktags maximal 24 Stunden zu dauern. Dies betrifft allerdings nur die technische Abwicklung zwischen den Unternehmen. Für Kunden der Stadtwerke Duisburg ist es wichtig, Verträge rechtzeitig vor einem Umzug zu regeln: Der alte Vertrag muss rechtzeitig gekündigt, ein neuer Vertrag vor der Schlüsselübergabe abgeschlossen werden.

Werden Fristen nicht eingehalten, drohen finanzielle Nachteile. Doppelte Energiekosten entstehen, wenn der alte Vertrag trotz Nachmieter weiterläuft.

Die Stadtwerke Duisburg weisen zudem darauf hin, dass die technische Umstellung Einschränkungen mit sich bringt. Vom 5. Juni, 12 Uhr, bis zum 10. Juni 2025 bleibt der Kundenservice inklusive Online-Portal geschlossen. Auch Anfang Juni kann es zu Verzögerungen bei Anfragen wie An- oder Abmeldungen kommen. Die Stadtwerke Duisburg sichern jedoch zu, alle Vorgänge nach Ende der technischen Arbeiten schnellstmöglich zu bearbeiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.