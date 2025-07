Duisburg setzt klares Zeichen: Stadt hisst Flagge vor dem Rathaus

Bald wird Duisburg ganz im Zeichen von Vielfalt und Akzeptanz stehen. Der diesjährige CSD lädt dazu ein, ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander zu setzen.

Mit einer Demonstration, einem bunten Straßenfest und vielen Aktionen erwartet die Besucher ein einzigartiges Event.

Duisburg: Zeichen für Vielfalt und Respekt

Am Samstag, dem 26. Juli, findet der diesjährige CSD unter dem Motto „DU ha(s)t die Wahl, wähle: Vielfalt, Respekt und Akzeptanz“ in Duisburg statt. Traditionell beginnt die Veranstaltung mit dem Hissen der Regenbogenflagge durch Oberbürgermeister Sören Link um 12 Uhr vor dem Duisburger Rathaus am Burgplatz.

„Die Regenbogenflagge und der CSD sind wichtige und sichtbare Zeichen für Akzeptanz und gegen Ausgrenzung – in unserer Stadt und überall auf der Welt“, betont Oberbürgermeister Sören Link. Nach der Flaggenzeremonie startet der Demonstrationszug durch die Duisburger Innenstadt. Das Straßenfest auf dem Averdunkplatz bildet den Abschluss mit einem vielseitigen Bühnenprogramm.

Auf dem Festgelände nahe dem Hauptbahnhof stellen sich Vereine und Verbände aus dem queeren Spektrum vor. Besucher können sich über verschiedene Themen informieren und neue Kontakte knüpfen. Unter anderem präsentieren sich das Jugendamt Duisburg, der Suchthilfeverbund und Schulsozialarbeitsprojekte mit Ständen und Aktionen.

Duisburg: Beratung und Aktionen vor Ort

Auch die Beratungsstelle zu HIV/AIDS des Gesundheitsamtes ist in Kooperation mit dem Verein Lebenslust e.V. vertreten. Mit kurzen Beratungsgesprächen, Informationsmaterial und kostenlosen Kondomen bieten die Mitarbeitenden umfassende Unterstützung. Das Kinder- und Jugendzentrum „Die Insel“, als Teil des Netzwerks „gerne anders!“, setzt ebenfalls ein klares Zeichen für Vielfalt.

Duisburgs CSD ist nicht nur eine Feier der Vielfalt, sondern auch ein starkes Signal für Akzeptanz, Gleichberechtigung und Zusammenhalt.

Das abwechslungsreiche Programm lädt alle ein, Teil dieser besonderen Veranstaltung zu werden und gemeinsam ein solidarisches Miteinander zu fördern.

