Zoo Duisburg ändert plötzlich die Öffnungszeiten – und lässt nur noch SIE rein

Der Zoo Duisburg feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen. Am 12. Mai 1934 wurde der Tierpark am Kaiserberg feierlich eröffnet. Nun sind das ganze Jahr über verschiedene Aktionen geplant, die auf das Vermächtnis der Institution der Stadt zurückblicken.

+++ Zoo Duisburg wendet sich an seine Besucher – es geht um eine Menge Geld +++

Nun verkündet der Zoo Duisburg das absolute Highlight. Dafür öffnet der Tierpark ab November sogar abends die Tore – allerdings nur für bestimmte Besucher.

Zoo Duisburg feiert Geburtstag

Es wird das Highlight des ganzen Jahres im Zoo Duisburg: Vom 5. November bis zum 1. Dezember finden hier zum allerersten Mal die „Zoolichter“ statt. Dabei wird der Tierpark auf besondere Weise illuminiert. Insgesamt 40 Lichtinstallationen in Form verschiedenster Lebewesen werden dafür aufgebaut und bringen somit Licht und Farbe in die nun früher dunkel werdenden Abendstunden.

Auch interessant: Zoo Duisburg in tiefer Trauer – Tier verliert Kampf gegen Krankheit

„Die Zoolichter sind einzigartig in Duisburg. Mit ihnen setzen wir einen strahlenden Höhepunkt auf das Jubiläumsjahr. Unsere Gäste können sich auf eine tolle Atmosphäre in den Abendstunden und besondere Lichtinstallationen freuen“, zeigt sich die Zoodirektorin Astrid Stewin begeistert.

Zoo Duisburg verkauft Tickets für „Zoolichter“

Über die vier Wochen hinweg wird der Zoo jeden Abend von 17.00 bis 21.00 Uhr geöffnet sein. Besucher können hier nicht nur die einzigartige Lichtshow beobachten, sondern auch die Chance bekommen, die nur in der Dämmerung aktiven Tiere zu sehen. Die Tierhäuser sind in den Abendstunden zwar geschlossen, doch die Außenanlagen weiterhin einsehbar.

Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft bereits. Tickets gibt es nur über den Online-Shop und hier sind auch nur begrenzte Kontingente der tagesgebundenen Eintrittskarten verfügbar. Besucher müssen sich für ein Zeitfenster entscheiden, innerhalb dem ihnen der Zutritt zum Zoo am ausgewählten Tag gewährt wird.

Die Preise für die „Zoolichter“ liegen für Erwachsene zwischen 15 Euro (montags bis donnerstags) und 17,50 Euro (freitags bis sonntags). Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen jeweils 8,50 Euro und 10 Euro. Wichtig: Ansonsten gibt es keine Rabatte! Sowohl Inhaber von Jahreskarten, Fördervereinskarten als auch Ruhr.Topkarten müssen sich für die Sonderveranstaltung ein Ticket kaufen, wenn sie diese besuchen wollen.