Zoo Duisburg wendet sich an seine Besucher – es geht um eine Menge Geld

Im Zoo Duisburg passiert dieser Tage eine ganze Menge. Viele Gehege werden umgebaut und renoviert, so auch die Seelöwenanlage. Das große Bauprojekt kostet den Zoo viel Geld, daher ersucht er nun die Besucher, Vereine oder Firmen, denen etwas am Duisburger Zoo gelegen ist, um Spenden.

+++ Duisburg: Neue Enthüllungen um „Weißen Riesen“ – Paketzusteller packen aus +++

Die Großzügigkeit der Spender soll allerdings nicht mit einem simplen Dankeschön belohnt werden. Auf sie wartet eine ganz besondere Ehre.

Zoo Duisburg sammelt Spenden

Die Erweiterung der neuen Seelöwenanlage ist im vollen Gange. Die Vorbereitungen laufen, das Baufeld und eine Stützwand stehen bereits, der nächste Schritt im Bauprozess kann beginnen. Am Freitag (11. Oktober) weihte der Zoo jedoch zunächst eine besondere Spendenwand ein und nahm eine erste Großspende des Vereins der Freunde des Duisburger Tierparks entgegen.

Auch interessant: Zoo Duisburg in tiefer Trauer – Tier verliert Kampf gegen Krankheit

Der Verein hat ganze 311.000 Euro gesammelt. „Der Zoo ist auf dem Weg in die Zukunft – und natürlich begleiten wir seine positive Entwicklung“, so der 1. Vorsitzende. „Wir hoffen, dass unsere Spende auch andere motiviert, denn jeder Euro, der dem Zoo bereitgestellt wird, ist gut angelegt und schafft große Mehrwerte für Tier und Mensch.“

Zoo Duisburg ehrt Spender

„Mein großer Dank gilt unserem Förderverein, der uns aktiv bei diesem Masterplan-Projekt unterstützt und als steter Partner an der Seite unseres Zoos steht“, bedankt sich Zoodirektorin Astrid Stewin für die großzügige Spende. „Mit der neuen Anlage bauen wir unserer Seelöwen-Familie einen naturnahen Lebensraum und ermöglichen allen Besuchenden besondere Erlebnisse.“

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Zoodirektorin freut sich aber auch über jede noch so kleine Spende, auch von Privatpersonen. Als Dank erhalten sie ein eigenes Schild in Seelöwen-Optik mit ihrem Namen darauf, das an der Spendenwand angebracht wird. „Egal ob Firmen, Privatpersonen oder Vereine – jeder Förderer der neuen Seelöwen-Anlage bekommt als Zeichen der Anerkennung seiner Spende einen persönlichen Namensaufkleber und trägt aktiv zur Weiterentwicklung des Zoos bei.“

Die Namensschilder können über die Zoo-Webseite bestellt werden und werden nach Eingang der Spende angebracht. Je nach Höhe des Betrags fallen sie größer oder kleiner aus und sind unterschiedlich gefärbt. Selbst Kinder können schon für einen kleinen Betrag einen bekommen und sich für die Dauer der Bauphase an der Anlage verewigen.