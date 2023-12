Zoo Duisburg: Öffnungszeiten an Weihnachtstagen geändert – das müssen Besucher dringend wissen

Viele Institutionen haben über die Weihnachtsfeiertage hinweg geschlossen. Nicht aber der Zoo Duisburg. Wer an Weihnachten nicht nur ungeduldig auf die Rentiere warten möchte, sondern auch noch andere Tiere bestaunen will, der kann das in diesem Jahr auch über die Feiertage tun. Doch aufgepasst! Die Öffnungszeiten an den Weihnachtstagen weichen von den üblichen Zeiten ab. Das sollten Besucher beachten, wenn sie am 24., 25. oder 26. Dezember einen Zoo-Besuch planen.

Zoo Duisburg: Geänderte Öffnungszeiten an Weihnachten und Neujahr

An Heiligabend hat die Kasse von 9.00 bis 12.30 Uhr geöffnet. Der Zoo Duisburg schließt an diesem Tag bereits um 14.00 Uhr. Ein besonderes Highlight auf das sich Besucher am 24. Dezember freuen können: Die Vorführung im Delfinarium, bei der klein und groß sogar noch ordentlich abstauben können. Traditionell an Weihnachten können Kinder sich auf eine Delfinvorführung freuen, bei der besonders viele Bälle von den Tieren ins Publikum befördert werden. Wer es schafft, einen der Bälle zu fangen, der kann diesen gleich im Anschluss gegen ein kleines Präsent eintauschen. Die Delfinvorführungen finden an Heiligabend um 11.30 und 13.00 Uhr statt.

Für jene, für die das Element Wasser und seine Bewohner nichts ist, hat der Zoo Duisburg eine weitere Attraktion in petto. Um 10.30 Uhr haben Kinder die Möglichkeit, Zwergziegen, Eseln und Kamerunschafen ganz nah zu kommen. Während der Tierfütterung im Streichelzoo dürfen sie selbst Hand anlegen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden gesundes Tierfutter an die Vierbeiner verteilen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Auf diese Highlights können sich Besucher freuen

Am 25. und 26. Dezember empfängt der Zoo Duisburg zwar ebenfalls freudig seine Besucher, doch auch an diesen Tagen sind die geänderten Öffnungszeiten zu beachten. An beiden Tagen ist die Kasse von 09.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Zoo schließt seine Tore um 16.30 Uhr. Am Silvestertag öffnet die Kasse von 09.00 bis 12.30 Uhr. Bis 14.00 Uhr sollten alle Besucher den Zoo Duisburg jedoch wieder verlassen haben, damit sich die Tiere auf den Start ins neue Jahr vorbereiten können.

Wer „Fit ins neue Jahr“ starten will, für den hält der Zoo Duisburg am 1. Januar 2024 um 12 Uhr eine Aktivführung bereit. Bei der Neujahrsführung können interessierte Besucher spannende Informationen darüber erfahren, welche Übungen Tiere gegen Rücken- und Nackenschmerzen machen, die sich auf den menschlichen Alltag übertragen lassen. Die Führung dauert 60 Minuten, muss vorher jedoch über den Online-Shop gebucht werden und kostet zuzüglich des regulären Zoo-Eintritts 6 Euro. Kinder zahlen nur 3 Euro. An Neujahr ist die Kasse von 09.00 bis 15.30 Uhr geöffnet. Der Zoo Duisburg schließt am 1. Januar um 16.30 Uhr.