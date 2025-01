Zoo Duisburg muss Besuchern Absage erteilen – „Nicht angemessen“

Der große Umbau im Zoo Duisburg steht unmittelbar bevor. Denn der Tierpark im Ruhrgebiet will neue Zooterrassen mit einer angrenzenden Savannenanlage für Elefanten, Nashörner und Co. errichten, wie er kürzlich verriet. Die Besucher mussten sich deshalb bereits unter Tränen von ihren Lieblingen trennen (mehr Infos dazu hier >>>).

Die konkreten Pläne hat der Zoo Duisburg jetzt auf Facebook geteilt. Und was Mitarbeitern, tierischen Bewohnern und Besuchern hier in den nächsten Jahren bevorstehen wird, ist kaum zu glauben. Viele können es schon jetzt kaum abwarten, bis der neue Bereich Eröffnung feiert. Doch wann soll es überhaupt so weit sein?

Zoo Duisburg will Giraffen zurückholen

Seit den 1970er Jahren hat sich am alten Anlagenbereich nicht mehr viel getan. Laut den Zoo-Betreibern aus Duisburg war es also allerhöchste Zeit, für die afrikanische Tierwelt eine neue Anlage entstehen zu lassen. Künftig sollen damit etwa auch wieder Giraffen am Kaiserberg zu sehen sein.

„Mit den neuen Zooterrassen soll zum einen ein attraktiver Anziehungspunkt für unsere Gäste geschaffen werden. Zum anderen ist es ein wichtiges Ziel des Projektes, eine neue Savannenanlage zu gestalten und damit einhergehend einen pädagogisch wertvollen Rahmen für die Gäste unseres Zoos zu schaffen“, erklärte Zoodirektorin Astrid Stewin jetzt im Netz. Noch in diesem Jahr sollen die ehemaligen Zooterrassen abgerissen werden. 2025 sollen dann auch erste Aufnahmen der neuen Anlage publik werden.

Zoo Duisburg weist Besucher zurück

Eine Besucherin scharrt schon jetzt mit den Hufen und fragt unter dem Beitrag prompt nach, wann die „neue Savanne fertig sein“ soll. Wie der Zoo Duisburg abermals betont, handelt es sich bei dem Neubauprojekt um eine „komplexe Maßnahme“, bei der man „nun am Anfang“ steht.

Ein anderer Besucher will es auf dieser Antwort aber nicht beruhen lassen und fragt nach dem konkreten „Terminplan“. Doch auf auch die Nachfrage hin muss der Zoo Duisburg vertrösten: „Bei Projekten dieser Größenordnung gibt es immer Variablen, die zu berücksichtigen sind. Wir stehen mit der Ausschreibung der Abbruchleistungen ganz am Anfang der Umsetzung dieser Maßnahme, die uns einige Jahre beschäftigen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt einen genauen Zeitplan zu nennen, sehen wir daher als nicht angemessen.“

Die Zoo-Besucher werden sich in Duisburg also noch etwas gedulden müssen. Aber schon jetzt steigt die Vorfreude auf künftige Ausflüge. „Ich bin gespannt und freu mich schon auf eure neuen Projekte“, kommentiert etwa eine aufgeregte Besucherin.