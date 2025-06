Todes-Drama im Zoo Duisburg – Besucher trauern um Liebling

Schreckliche News aus dem Zoo Duisburg! Wie die Verantwortlichen am Donnerstagvormittag (12. Juni) bekanntgaben, musste man die traurige Entscheidung treffen, einen Besucherliebling einzuschläfern.

Dabei handelt es sich um den Koala Irwin. Der Grund für die traurige Todes-Entscheidung: Irwin soll an Krebs gelitten haben. Die Chancen auf Heilung lagen laut dem Zoo Duisburg bei null.

Zoo Duisburg mit trauriger Todes-Meldung

„Es gibt Momente, da fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden und die Ereignisse greifbar zu machen. Insbesondere, wenn man sich von einem langen Wegbegleiter verabschieden muss – in diesem Fall von Koala Irwin“, schrieb der Zoo Duisburg am Donnerstagvormittag bei Facebook. Benannt nach dem australischen Dokumentarfilmer Steve Irwin, war er der älteste Koala in Europa.

Irwin war nach seiner Geburt im australischen Taronga Zoo am 25. Februar 2008 nur gut fünf Jahre später in sein letztes Zuhause gezogen. Doch in den vergangenen Tagen soll sich der Gesundheitszustand des Koalas rapide verschlechtert haben. Er soll kraftlos gewesen sein, fraß immer weniger und nahm stetig ab. Eine tierärztliche Untersuchung sorgte für erschreckende Gewissheit: Irwin litt an einer schnell fortschreitenden Leukämie, vielen besser als Blutkrebs bekannt.

Zoo findet emotionale Worte

„Wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, die sich in den letzten Wochen mit erschreckend hoher Geschwindigkeit ausgebreitet haben muss. Denn die zuletzt genommenen Blutproben im Frühjahr lagen noch im Normbereich“, erklärte Zootierärztin Dr. Kerstin Ternes.

So trafen die Verantwortlichen im Zoo Duisburg am vergangenen Samstag (7. Juni) den traurigen Entschluss, Irwin gehen zu lassen. Nach seinem Tod finden sie jetzt emotionale Worte auf Facebook: „Mit Irwin haben wir ein Urgestein, ein Charaktertier unseres Zoos verloren. Einen außergewöhnlichen Koala, den wir alle, auch unsere Gäste, sehr ins Herz geschlossen haben“, so Oliver Mojecki, Zoologischer Leiter, stellvertretend für das ganze Zoo-Team. Irwin wurde stolze 17 Jahre alt.