Zoo Duisburg nach Virus-Alarm in Aufruhr! Gewissheit nach Koala-Sterben?

Ein unerwarteter Bakterienbefall in der Tropenhalle „Rio Negro“ und der dramatische Tod von fünf Koalas sorgten im Zoo Duisburg für Aufregung und Fragen. Was zunächst wie ein technisches Problem in der Filteranlage des Seekuhbeckens aussah, entwickelte sich immer mehr zu einem mysteriösen Rätsel – und die Antworten blieben vorerst aus.

Nun melden sich die Pfleger und Mitarbeiter zu Wort, wie die „WAZ“ berichtet.

Zoo Duisburg: Bakterien-Alarm und Koala-Sterben

Im September 2024 gab es im Zoo Duisburg einen ungewöhnlichen und komplizierten Vorfall, bei dem selbst die Feuerwehr ins Spiel kam. Es begann alles in der Tropenhalle Rio Negro, im Becken der Seekühe Pablo, Manfred und Sekoe. Der Grund? Ein technisches Problem mit der Filteranlage für das riesige Becken der Manatis, das 650.000 Liter Wasser fasst.

Der Ausfall einer Filterkomponente führte dazu, dass die Konzentration von coliformen Bakterien im Wasser anstieg – diese Bakterien sind eigentlich in natürlichen Gewässern harmlos, aber bei bestimmten Stämmen können sie auch Durchfallerkrankungen auslösen.

Am 20. und 23. September 2024 unterstützte die Tauchereinsatzstaffel der Duisburger Feuerwehr den Zoo bei der Reparatur der Filteranlage. So konnte das Team das Becken in verschiedene Bereiche unterteilen, um gezielt das Wasser abzulassen und eine gründliche Reinigung durchzuführen. Glücklicherweise waren die Seekühe während dieser Arbeiten sicher in anderen Teilen des Beckens untergebracht und wurden kaum beeinträchtigt.

Pfleger schließen Zusammenhang aus

Doch die Tierschutzgeschichte nahm noch eine tragische Wendung: Knapp einen Monat später starben fünf Koalas an schweren Verdauungsproblemen. Trotz intensiver Untersuchungen blieb die Todesursache bis heute unbekannt. Jetzt meldet sich der Duisburger Zoo zu Wort. Die Mitarbeiter schließen „einen Zusammenhang zwischen den Arbeiten am Rio Negro und den Erkrankungen der Koalas aus“, zitiert die „WAZ“.

