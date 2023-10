Zoo Duisburg mit besonderer Aktion – doch du musst schnell sein

Eigentlich soll ein Besuch im Zoo ja allen Beteiligten Freude bescheren. Exotische Tiere aus nächster Nähe sehen – das ist für Groß und Klein immer wieder ein besonderes Erlebnis. Aber jetzt plant der Zoo Duisburg eine Aktion, bei der es einen im Tierpark eher gruseln könnte.

Der Grund ist beim Blick auf den Kalender wenig überraschend: Es ist Oktober, die Zeit von Herbst, Kürbissen und natürlich Halloween. Da lässt sich auch der Zoo Duisburg nicht lumpen und stellt für den 31. Oktober 2023 ein besonderes Programm auf die Beine. Doch wer Interesse daran hat, der sollte sich beeilen.

Zoo Duisburg mit Halloween-Event

Das Programm startet am Dienstag, dem 31. Oktober, ab 17 Uhr. Entsprechend schließt der Zoo Duisburg seine Kassen an diesem Tag bereits um 15.30 Uhr – wer an diesem Tag nur „ganz normal“ den Zoo besucht, muss den Park bis 16.30 Uhr verlassen.

Danach geht es aber los. Da es bereits früher dunkel wird, sorgen einige Tieranlagen mit stimmungsvoller Beleuchtung für Halloween-Flair. Es gibt ein Gruselhaus im Streichelzoo, besondere Tierfütterungen und „Flugaktionen“, wie der Zoo schreibt. Für die Kleinen gibt es Angebote zum Kinderschminken, Basteln oder es werden Gruselgeschichten vorgelesen.

Und natürlich geht es auch um die Tiere, vor denen sich einige – gerade zur Grusel-Jahreszeit – besonders ekeln: Schlangen und Spinnen. Über diese Tiere sollen die Besucher an diesem Abend etwas mehr lernen. Womöglich verliert der ein oder andere ja dann auch seine Angst vor den Krabblern und Kriechtieren.

Das Koalahaus, die Tropenhalle und das Aquarium sind während der Aktion geöffnet. Feierabend ist dann um 21.30 Uhr.

Nur noch wenige Tickets verfügbar

Doch der Zoo Duisburg warnt. Es sind nur noch wenige Karten für das Halloween-Event verfügbar, teilt der Tierpark am Samstag (14. Oktober) mit. Und die Tickets gibt es nicht an der Zoo-Kasse – sondern nur im Vorverkauf im Online-Shop. Rabatte über Jahreskarten oder ähnliches können hier nicht eingesetzt werden.

Und den Hund musst du leider auch zuhause lassen. Vierbeiner haben beim Halloween-Event keinen Zutritt.