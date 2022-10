Zoo Duisburg: Delfinarium hat wieder geöffnet – Besucher sind wegen Nachwuchs besorgt

Vor vier Wochen erblickte ein Delfin-Baby das Licht der Welt. Für den Zoo Duisburg grenzte die Geburt fast an ein kleines Wunder.

Besucher des Zoo Duisburg haben nun die Möglichkeit, den kleinen Tümmler live zu sehen. Beim Blick in das Delfinarium kriegen es manche Menschen jedoch mit der Angst zu tun.

Zoo Duisburg: Besucher können Delfin-Baby endlich sehen

Die Besucher sorgen sich um den kleinen Meeressäuger. In einem Facebook-Video erklärt Tierärztin Dr. Kerstin Ternes wie sich das Jungtier bislang schlägt. Immerhin wog der bislang noch namenlose Delfin bei seiner Geburt gerade einmal 13, 8 Kilo und war damit der kleinste Tümmler, der im Zoo Duisburg je geboren wurde. Inzwischen bringe er aber schon doppelt so viel auf die Waage.

Sorgen machten sich die Pfleger zu Beginn eher, ob die junge Delfin-Mama Debbie der verantwortungsvollen Aufgabe gewachsen sein würde. Doch die Tierärztin kann nun Entwarnung geben. „Er entwickelt sich ganz hervorragend. Manchmal sind die Leute etwas besorgt, weil sie sehr viel spielen und total ausgelassen sind, aber Debbie macht das super“, erklärt sie in dem Video auf der offiziellen Facebook-Seite des Zoo Duisburg.

DAS macht den Delfin-Nachwuchs so besonders

Dass es überhaupt zu dem Nachwuchs gekommen ist, kam auch für den Tierpark überraschend. „Es war zu keiner Zeit ersichtlich, dass Debbie schon einen funktionalen Zyklus hatte“, erklärt die Zootierärztin gegenüber der „WAZ“. Für gewöhnlich seien die Weibchen erst mit acht Jahren geschlechtsreif – Debbie ist mit ihren knapp sechs Jahren wohl sehr frühreif. Bei einem Ultraschalltraining wurde dann das Jungtier entdeckt.

Zoo Duisbur: Auf diesem Bild ist Mama Debbie selber noch ein Baby. (Archivbild) Foto: IMAGO / Reichwein

Da es sich nicht um eine geplante Schwangerschaft handelt, ist bislang auch unklar, wer der Vater ist. Zur Wahl stehen dabei nur zwei sehr eng verwandte Delphin-Männchen – somit handelt es sich in diesem Fall sogar um Inzucht. Ein Vaterschaftstest soll nun klären, ob Halbbruder Dobbie oder sogar Debbies Vater Ivo der Erzeuger ist.

Während Inzucht in Deutschland unter Strafe steht, da dadurch genetisch vererbte Erkrankungen und Fehlbildungen bei den Kindern entstehen können, ist die Sache bei Tieren anders zu beurteilen. In der freien Wildbahn kommt die Fortpflanzung innerhalb der Familie nämlich auch immer mal wieder vor, wie auf Nachfrage der „WAZ“ der Deutsche Tierschutzbund bestätigt.

Obwohl bei den Zoo-Fans die Freude über den Nachwuchs überwiegt, gibt es auch viele kritische Stimmen unter dem Video. „Als absoluter Fan der Zoologischen Gärten und allem was dazu gehört finde ich die Haltung der großen Meeressäuger in so kleinen Betonbecken alles andere als schön und Tiergerecht“ schreibt ein Mann, „Solche wunderbaren Geschöpfe gehören nicht in Gefangenschaft“, zeigt sich ein anderer besorgt.

