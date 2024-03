Zoo Duisburg: Unglaublicher Anblick im Gehege – Besucher können es kaum fassen

Der Zoo Duisburg gehört in NRW für Jung und Alt zu den beliebtesten Ausflugszielen. Immerhin leben hier über 4.700 Tiere aus rund 330 Arten! Der Zoo engagiert sich darüber hinaus aktiv für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Desto schöner ist diese Nachricht, die nun verkündet worden ist!

Zoo Duisburg: Ganz besonderer Nachwuchs

Am 14. Februar ist das kleine Weibchen geboren worden: ein schneeweißes Bärenstummelaffen-Jungtier. Da die Affenart stark bedroht ist, ist die Geburt ein riesiger Erfolg. Affenmutter „Kess“ hat mit der frisch geborenen „Valentina“ ihr fünftes Jungtier auf die Welt gebracht. „Die Aufzucht verläuft bislang hervorragend“, berichtet Revierleiter Alexander Nolte freudig über das schneeweiße Jungtier.

Wer das Jungtier im Zoo Duisburg noch in seiner schneeweißen Pracht bewundern will, muss schnell sein. Ab dem vierten Lebensmonat verlieren die Kleinen nach und nach ihr weißes Fell und bekommen schrittweise ihr schwarzes Fell. Das helle Fell ermöglicht es den Jungtieren, sich in ihrem ursprünglichen Lebensraum zurechtzufinden und bei Gefahr sofort von den Familienmitgliedern aufgesammelt zu werden.

Weltweit erfolgreichste Haltung

Dieser schneeweiße Affen-Nachwuchs ist für den Zoo Duisburg ein voller Erfolg, schließlich tragen sie so zu dem Erhalt der durch Wilderei und Lebensraumverlust stark gefährdeten Art bei. Bereits seit 1967 halten sie die seltenen Bärenstummelaffen. In diesem Zeitraum sind schon 53 Jungtiere in dem Zoo geboren worden. „Damit gehören wir weltweit zu den erfolgreichsten Haltern“, berichtet der Zoo stolz. Schließlich sei jedes Jungtier wichtig, um den Bestand dieser bedrohten afrikanischen Primatenart in Menschenobhut zu stützen.

Die Besucher jedenfalls freuen sich wahnsinnig darüber, das neue Tier im Zoo Duisburg live und in Farbe zu bewundern. „Was für ein süßes Äffchen“ ist nur eines der Kommentare, die sich unter dem Beitrag finden lassen.