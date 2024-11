Weihnachtsmarkt Duisburg plötzlich ohne Eisbahn – Besucher trauen ihren Augen nicht

Auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg erleben die Besucher am Sonntag (17. November) eine böse Überraschung. Viele Kinderaugen werden sich an diesem Tag mit Tränen füllen vor Enttäuschung. Denn: Die Eisbahn auf dem Marktplatz bleibt an diesem Tag geschlossen.

Die beliebte Attraktion gehört schon seit Jahren zum Weihnachtsmarkt in Duisburg fest dazu. Jedes Jahr freuen sich die Besucher und vor allem Kinder darauf, hier ihre Runden mit den Schlittschuhen unter ihren Füßen zu drehen. Doch nicht heute.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Eisbahn bleibt dicht

Die beliebte Schlittschuhbahn muss am Sonntag geschlossen bleiben. Dabei hatte sie gerade erst am Donnerstag (14. November) eröffnet – ist nach drei Tagen schon alles wieder vorbei? Auf Facebook muss der Veranstalter Duisburg Kontor die kurzfristige Schließung bekannt geben.

„’Sonntag ist Ruhetag‘ – das findet offenbar heute auch unsere Stadtwerke-Eislaufbahn!“, scherzt das Unternehmen noch. „Aber keine Sorge, wir schrauben fleißig, damit ihr so schnell wie möglich wieder übers Eis gleiten könnt.“ Grund für den Ausfall am Wochenende soll ein technischer Defekt sein.

Weihnachtsmarkt Duisburg will Eisbahn schnell reparieren

Wann die Schlittschuhbahn nun wieder eröffnen wird, gibt Duisburg Kontor noch nicht bekannt, versichert jedoch: „Wir halten euch auf dem Laufenden und danken für euer Verständnis!“ Zudem soll das Programm auf dem Podest vor der Eisbahn wie geplant weiterlaufen. So findet ab 16 Uhr dort das Kindertheater Zebula statt.

„Fängt ja schon gut an“, munkeln die ersten Besucher unter dem Facebook-Beitrag. Andere finden die Schließung schade für die Kinder. Vor allem ihnen bleibt zu hoffen übrig, dass die Eisbahn wieder ganz schnell repariert werden kann.