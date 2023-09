Weihnachtsmarkt Duisburg: Mega-Attraktion kehrt zurück – Besucher jubeln

Wettertechnisch mag es noch Sommer sein. Einige nutzen die letzten Tage der warmen Jahreszeit sogar noch für einen Urlaub. Doch der Blick auf den Kalender macht es deutlich: In ein paar Tagen beginnt der Herbst. In rund acht Wochen ist Halloween – und vier Wochen später steht bereits der erste Advent an. Wie die Zeit vergeht.

Das dürften auch die Menschen in Duisburg schon bald merken. Denn auch wenn jetzt wohl kaum jemand an Weihnachtssongs und Glühwein denkt, dauert es tatsächlich nur noch etwas mehr als zwei Monate, bis der Weihnachtsmarkt Duisburg am 16. November 2023 seine Tore öffnet. Und dabei dürfen sich die Besucher auf das Comeback eines beliebten Highlights freuen.

Weihnachtsmarkt Duisburg: Eisbahn kehrt zurück

Im vergangenen Jahr 2022 ging es auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg etwas ruhiger zu als in den Jahren zuvor. Denn eine Mega-Attraktion fehlte – und zwar die beliebte Eisbahn. Kein vorweihnachtliches Schlittschuhlaufen. Der Grund: hohe Energiekosten als Folge des Ukraine-Kriegs. Der Strom zum Betreiben der Eisfläche wäre schlicht zu teuer gewesen. Also weg damit. Auch die saisonale Beleuchtung wurde erst mit Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet. Sparen, wo es nur geht, war die Devise.

Eisbahn auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt. Foto: imago images/Reichwein

Doch das soll dieses Jahr anders werden, wie „Radio Duisburg“ berichtet. Nun soll wieder die gesamte Innenstadt im Weihnachtsglanz erleuchten – und die Eisbahn kehrt damit ebenfalls zurück! Wer sich also nach dem ein oder anderen Glühwein noch traut, das Gleichgewicht beim Schlittschuhlaufen zu halten, kann sich wieder aufs Eis wagen.

Große Ankündigung steht bevor

Und das ist wohl noch nicht alles. Laut „Radio Duisburg“ haben die Verantwortlichen von Duisburg Kontor noch eine weitere Neuigkeit in der Hinterhand. Die wollen sie aber offenbar erst im Herbst bekanntgeben. Da ist also noch etwas Geduld gefragt.

Der Duisburger Weihnachtsmarkt beginnt, wie bereits erwähnt, am 16. November 2023, rund zwei Wochen vor dem ersten Advent. Anschließend läuft er bis zum 30. Dezember 2023.