Unwetter in Duisburg und Dortmund: Blitzeinschläge ++ überschwemmte Bahn-Haltestelle ++ Autofahrer sitzen fest

Das Wetter in NRW spielt mal wieder verrückt. Im Ruhrgebiet hat ein Unwetter am Montag (2. September) für Chaos gesorgt. Wie schon vor einigen Wochen wurden erneut Straßen überflutet, Keller liefen voll und Bäumen stürzten um. Vor allem in Duisburg und Dortmund haben die Gewitter gewütet.

Am Abend zeigt sich das ganze Ausmaß. In Dortmund etwa mussten nach einem Blitzeinschlag in ein Wohnhaus zwei Jugendliche ins Krankenhaus. In Duisburg kam es zu massiven Verspätungen bei der DVG, weil eine Bahn-Haltestelle unter Wasser steht.

Unwetter in Dortmund: Blitzeinschlag in Haus – zwei Bewohner in Klinik

In Dortmund war die Feuerwehr zum Abend hin bei zahlreichen Einsätzen. Neben einigen umgestürzten Bäumen, vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Unterführungen sorgten auch ein Einsatz in einem Wohnhaus für Aufsehen. An der Brechtener Straße ein Blitz eingeschlagen und hatten einen Brand im Dachstuhl eines Hauses ausgelöst.

Die Feuerwehr musste den Brand löschen und der Rettungsdienst brachte zwei Jugendliche ins Krankenhaus. Die hatten beim Blitzeinschlag ein Kribbeln in ihren Händen gespürt und waren sehr aufgebracht, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN erklärte. Daher habe man sie zur Vorsorge mitgenommen. Auch eine psychisch mitgenommene Bewohnerin musste betreut werden. Das Feuer konnte mittlerweile gelöscht werden, die letzten Einsatzkräfte verlassen den Ort.

Unwetter in Duisburg: DVG-Haltestelle überschwemmt

Bei der DVG in Duisburg kommt es zurzeit zu Unregelmäßigkeiten aufgrund der schwierigen Witterungsbedingungen nach dem Unwetter. Starke Regenfälle haben die Haltestelle Platanenhof in der nähe der Innenstadt unter Wasser gesetzt. Betroffen sind die U- und Straßenbahnen der Linie 903 und U79.

Die 903 verkehrt aktuell (Stand 20.30 Uhr) nicht mehr zwischen dem Hauptbahnhof und der Fischerstraße. Die U79 endet von Düsseldorf kommend am Betriebshof Grunewald. Zudem kommt es zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Die DVG bittet bei den Reisenden um Verständnis.

Unwetter in Duisburg: Ebenfalls Blitzeinschlag

Auch in Duisburg hat das Unwetter gewütet. Insgesamt fuhr die Feuerwehr zu 65 Einsätzen raus, vor allem im Süden und der Innenstadt. Auch in Huckingen war ein Blitz in ein Haus eingeschlagen und hatte einen Brand im Dachstuhl ausgelöst. Die Doppelhaushälfte ist nun nicht mehr bewohnbar.

An der Meidericher Straße in Duissern und am Sternbuschweg Ecke Kalkweg in Neudorf/Wedau wurden die Brückenunterführungen geflutet. Mehre Personen mussten aus Fahrzeugen befreit werden.