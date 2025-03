UCI in Duisburg: Mann im Kino übel zugerichtet – Polizei jagt brutale Schläger mit diesen Fotos

Auf der Kino-Toilette übermannt! Ein 39-Jähriger aus Dinslaken erlebte im vergangenen Jahr schreckliche Szenen im UCI in Duisburg. Vier unbekannte Männer hatten nach einem Streit auf ihn eingeprügelt und ihn schwer verletzt zurückgelassen.

Ein Mitarbeiter konnte die üble Tat beobachten. Der Fall wurde der Polizei Duisburg gemeldet. Diese hat nun Fahndungsfotos der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

UCI in Duisburg: Mann von Vierergruppe verprügelt

Etwa gegen Mitternacht am 14. April 2024 kam es in dem Kino an der Neudorfer Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung auf den Männertoiletten, die dann eskalierte. Vier Unbekannte waren plötzlich über einen 39-jährigen Dinslakener hergefallen und hatten den Mann schwer verletzt.

Zuvor sollen sie bei einer Filmvorführung die anderen Kinogäste gestört haben. Als der 39-Jährige einen Mitarbeiter unterrichtete, hatte dieser die Verdächtigen des Kinosaals verwiesen. Danach lauerten sie dem Mann auf und stellten ihn zur Rede. Einer soll dem Dinslakener dann mit einem Metallrahmen gegen den Kopf geschlagen haben.

So ging es weiter, bis der Mann zu Boden ging. Auch dort traten die Tatverdächtigen noch weiter zu. Am Ende erlitt der Mann einen Nasen- und Jochbeinbruch und auch seine Augenhöhlen wurden zerschmettert.

Das Kriminalkommissariat 36 der Duisburger Polizei hat danach die Ermittlungen aufgenommen und die Videoaufzeichnungen im UCI sichergestellt. Bei der Auswertung der Filmaufnahmen konnten die Beamten jetzt Bildmaterial der mutmaßlichen Täter zusammenstellen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft darf dies nun veröffentlicht werden.

UCI in Duisburg: Diese Männer werden gesucht

Die Polizei hat Fotos der gesuchten Männer veröffentlicht und diese näher beschrieben. Demnach soll der Erste zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, muskulös und schwarzhaarig sein. Zudem wird ein ebenfalls schwarzhaariger, kräftiger Mann von 1,70 bis 1,75 Meter gesucht und ein dritter soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein.

Die Duisburger Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Wer Angaben zu den Tätern oder den Männern auf den Fotos machen kann, soll sich beim Kriminalkommissariat 36 unter der Telefonnummer 0203 2800 melden.