Traumzeit Festival in Duisburg: Veranstalter haut Ticket-News raus – „Ab sofort verfügbar“

Bei dem Traumzeit Festival in Duisburg dreht sich alles um die Musik. Besucher können sich auf verschiedene Genre wie Pop, Indie-Rock, HipHop oder Elektronisches gefasst machen.

„Mit viel Leidenschaft tauchen wir jedes Jahr nach den musikalischen Perlen, die wir dir auf unseren drei Bühnen präsentieren wollen“, heißt es auf der Website des Traumzeit Festivals in Duisburg. Jetzt gibt der Veranstalter neue Informationen zu den Tickets bekannt.

Traumzeit Festival Duisburg: Das sind die Ticket-News

Auf der Website heißt es: „Wir persönlich hätten euch ja am liebsten das ganze Traumzeit-Wochenende bei uns. Wenn ihr aber nur einen Tag kommen könnt oder möchtet, bieten wir euch nun eine gewisse Anzahl an Tagestickets.“ Besuchern werden für das Wochenende vom 20. bis 22. Juni entsprechend Tagestickets angeboten. Die Kosten sehen dabei wie folgt aus:

Freitag (20. Juni): 55 Euro

Samstag (21. Juni): 60 Euro

Sonntag (22. Juni): 60 Euro

In den Tickets inkludiert ist der VRR. Zusätzlich kündigt das Traumzeit Festival an: „Die Tickets könnt ihr euch ab sofort in unserem Ticketshop kaufen.“ Doch wer wird bei dem Festival auftreten?

Diese Line Ups sind geplant

Geplant sind für das Event bislang diese Line-Ups:

Freitag: Jimmy Eat World, Kat Frankie’s BODIES, Somebody´s Child, Sarah Julia, Schrottgrenze, Plastic Peaches, Knappenchor Bergwerk Consolidation

Samstag: The Notwist, Paula Carolina, CATT, Efterklang, Philine Sonny, Personal Trainer, Kochkraft durch KMA, „Fox, Red“, Boya Dim

Sonntag: Von wegen Lisbeth, Il Civetto, Engin, Friedberg, Make a Move, Christin Nichols, Juli Gilde, Morley

Gleichzeitig betont das Festival-Team jedoch: „Auf die Bekanntgabe der letzten sieben Acts müsst ihr euch noch ein ganz kleines bisschen gedulden.“ Die Veranstalter wollen das finale Programm 2025 bald bekanntgeben.