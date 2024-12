Tierheim Duisburg zieht die Reißleine: „Leider müssen wir es immer noch erwähnen“

Im Duisburger Tierheim leben zahlreiche Fellnasen, die auf ein neues Zuhause warten. Hunde, Katzen, Kleintiere und Vögel – rund 2.000 verschiedene Tiere haben hier durch die engagierten Mitarbeiter und Tierpfleger schon ein neues Zuhause gefunden.

Eigentlich kommt natürlich gute Stimmung auf, sobald ein Tier eine Anfrage zur Vermittlung bekommt. Jetzt zieht das Duisburger Tierheim allerdings die Reißleine, denn DAS geht leider gar nicht…

Tierheim Duisburg zieht Reißleine

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ spricht das Tierheim Duisburg Klartext: „Vermittlungsstopp über die Feiertage“, heißt es in der Überschrift. „Um unseren Katzen einen entspannten Start in ihr neues Zuhause zu ermöglichen und sicherzustellen, dass sie nicht als Weihnachtsgeschenk enden (ja, leider müssen wir das immer noch erwähnen), stellen wir die Vermittlung während der Feiertage ein“, erklärt es weiter.

Dass die Katzen als Geschenke unter dem Weihnachtsbaum landen, scheint wohl keine Seltenheit zu sein. Viele Menschen scheinen zu vergessen, dass es sich dabei um echte Lebewesen handelt. Und bevor die Tiere, nachdem sie einige Wochen nach dem Spontan-Kauf für Spaß gesorgt haben, wieder ihren Weg ins Tierheim finden, wird die Vermittlung vielerorts über Weihnachten eingestellt.

Auszüge erst wieder im nächsten Jahr

„Erste Kennenlernen sind weiterhin möglich, jedoch werden Auszüge erst nach Neujahr stattfinden“, betont das Duisburger Tierheim. Wenn du bereits im engen Kontakt mit dem Tierheim stehst und deine Termine schon stattgefunden haben, dann läuft alles wie geplant. Auch schon vereinbarte Termine finden wie geplant statt.

Auch die Tierliebhaber in den Kommentaren unterstützen den Vermittlungsstopp, den das Duisburger Tierheim über die Feiertage ausgerufen hat. „Sehr gute und richtige Entscheidung“ oder „Super! Danke“, kommentieren die User unter dem Beitrag.