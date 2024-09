Hund entläuft aus Tierheim in Duisburg – Mitarbeiter bitten um Hilfe

Im Tierheim Duisburg machen sich die Mitarbeiter große Sorgen. Einer ihrer Vierbeiner fehlt, die Hündin ist weggelaufen. Nun drehen die Tierpfleger jeden Stein um, damit Melli wiedergefunden wird.

Doch bei der Suche ist das Tierheim Duisburg auf Hilfe angewiesen. Allerdings könnte sich die Suche ziemlich schwer gestalten. Denn selbst wenn jemand den Hund entdeckt – so einfach wird Melli sich wohl nicht einfangen lassen.

+++ Ausgesetzter A42-Hund in Duisburg: Jetzt kommt raus – er ist kein Unbekannter +++

Tierheim Duisburg sucht nach Hündin Melli

Nach Angaben des Tierheim Duisburg ist Melli am Montag (23. September) in Duisburg-Neuenkamp weggelaufen. Noch am selben Tag wurde auf Facebook ein großer Vermissten-Aufruf gestartet. „Heute ist Angsthündin Melli aus dem Tierheim entlaufen und wir sind dankbar für jeden Hinweis“, so der Hilferuf. Der gesuchte Vierbeiner misst etwa 40 Zentimeter Schulterhöhe, hat ein hellbeiges Fell und läuft ohne Halsband oder Geschirr rum.

Es heißt, dass Melli eine Angsthündin sei. Auch auf dem Bild nimmt die Fellnase eine ängstliche Haltung ein, schaut scheu und hat den Schwanz leicht eingezogen. Deshalb bitten die Tierpfleger, dass sich Fremde nur vorsichtig nähern, sollten sie Melli sehen. „Melli darf nicht gerufen, gejagt oder angelockt werden! Sie vertraut Menschen nicht und kann durch Kontaktaufnahmen in Panik versetzt werden“, so der wichtige Hinweis.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tierheim Duisburg bittet um Hilfe

Die Mitarbeiter bitten darum, dass der Beitrag möglichst oft geteilt wird, damit sich die Chancen erhöhen Melli schnellstmöglich wiederzufinden. „Wir hoffen sehr, dass sie einen guten Schutzengel hat und so schnell es geht unversehrt ins Tierheim zurückkehrt“, lauten die sorgenvollen Worte.

Wer Melli gesehen hat oder etwas zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort weiß, der soll sich mit Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit und einer kurzen Beschreibung wie sich der entlaufene Hund verhalten hat, per Mail an hunde@duisburger-tierheim.de melden.