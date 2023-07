Kundenschock bei der Sparkasse Duisburg! Eine Frau (61) aus Duisburg konnte sich am Wochenende nicht mehr in ihrem Sparkassen-Konto einloggen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen wird ihr der Zugriff aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die 61-Jährige ruft direkt am nächsten Werktag bei der Sparkasse an – und fällt fast vom Hocker!

Denn die Sparkasse Duisburg verlangt knackige zehn Euro dafür, dass ihr Konto wieder entsperrt wird! Sie willigt ein. Doch schon bald ist das Einloggen wieder nicht unmöglich, und wieder wird ihr der weitere Zugriff verweigert. Im Klartext: Ihr Konto wird gesperrt. Sie geht direkt zur Filiale. Und da folgt der nächste Ärger, über den die „WAZ“ berichtet.

Sparkasse Duisburg: Kundin blickt auf ihr Konto und dreht komplett durch

Die Frau erzählt: „Ein Angestellter hat mir erklärt, dass ich mich am Geldautomaten kostenlos selber entsperren könne, ansonsten würde es durch ihn am Schalter zehn Euro kosten. Ich habe ihm klar gemacht, dass ich bereits am Morgen zehn Euro für die telefonische Entsperrung gezahlt habe.“

Die Reaktion des Sparkassen-Angestellten sei lapidar gewesen. Die Duisburgerin: „Er hat mir nur gesagt, dass dies nun mal so sei.“ Sie will auf Nummer sicher gehen, willigt ein und bekommt gleich neue Zugangsdaten. Das Problem ist damit gelöst. Doch die langjährige Kundin ist sauer: „Insgesamt 20 Euro dafür zu bezahlen, halte ich für eine Frechheit.“

Andere Banken bieten kostenlosen Service

Gegenüber der „WAZ“ erklärt ein Sparkassen-Sprecher: „Der ein- und derselbe Service wird an einem Tag nicht doppelt angerechnet. Wir haben entsprechende Kontrollmechanismen, dass dies nicht passiert.“ Allerdings bestätigt er, dass eine solche Konto-Entsperrung am Telefon und am Schalter jeweils zehn Euro kostet. Und zwar immer und unabhängig vom Kontomodell.

Immerhin bekam die Kundin aus Kulanz die gesamte Gebühr zurückerstattet. Dennoch ist sie sauer, zehn Euro für so einen Service seien grundsätzlich „Wucher“. Besonders ärgerlich: Andere Banken wie die Volksbank oder auch die Commerzbank berechnen für eine Konto-Entsperrung gar nichts. Mehr zu den Hintergründen der Geschichte kannst du hier bei der „WAZ“ lesen.