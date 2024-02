Sparkasse, Deutsche Bank & Co. müssen mehr bei Überweisungen anbieten – DAS musst du wissen

Oft wird geschimpft über die Europäische Union, aber nicht wenige Entscheidungen aus Brüssel und Straßburg erleichtern das Leben dann doch. So auch ein neues Gesetz, das für Kunden der Sparkasse, der Deutschen Bank und anderen Bankhäusern interessant ist.

Das EU-Parlament hat jetzt nämlich den Weg frei gemacht für EU-weite Sofortüberweisungen ohne Mehrkosten für die Kunden. Aus der Premiumleistung wird so eine verbraucherfreundliche Option für alle.

Wichtige Neuerung bei Sparkasse, Deutsche und Co.

Alle Banken wie die Sparkasse, Deutsche Bank und andere Zahlungsdienste, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, müssen künftig auch Sofortüberweisungen anbieten. Die Gebühren für diese Blitz-Überweisungen dürfen nicht höher ausfallen als die Gebühren für ganz normale Überweisungen.

Innerhalb von zehn Sekunden soll das Geld dann auf dem Konto des Empfängers landen und der Auftraggeber bekommt direkt eine Bestätigung der erfolgten Transaktion. Diese Möglichkeit wird als 24-Stunden-Service auch nachts angeboten.

Schutz vor Betrügern

Banken wie Sparkasse, Deutsche Bank und Co. sollen ihren Kunden außerdem eine kostenlose und unverzügliche Überprüfung der Identität des Empfängers anbieten. So soll Irrtum oder Betrug bei Überweisungen vermieden und verhindert werden, dass die Kunden ihr Geld an Betrüger verlieren.

Nach Zustimmung der EU-Länder haben die Bankhäuser zwölf Monate Zeit, um die Vorgabe umzusetzen.

Konkurrenz für Paypal, Klarna und Co.

Die EU-Vorgabe für die Sparkasse, Deutsche Bank und Co. dürfte auch für Paypal, Klarna und andere Online-Dienstleister Folgen haben. Der neue Service könnte diesen Anbietern das Leben schwerer machen. Sie dürften innerhalb der EU voraussichtlich Marktanteile verlieren.