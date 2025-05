MSV Duisburg feiert Aufstieg – nach der Party verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer

Der MSV Duisburg hat es gepackt. Nach dem Abstieg in die Regionalliga West haben die Zebras den direkten Wiederaufstieg klargemacht. Beim letzten Heimspiel der Saison schenkte die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch ihren Fans noch einmal einen ungefährdeten 3:0-Sieg über den Wuppertaler SV.

Einen Tag später ließ sich der MSV Duisburg von seinen Fans am Duisburger Rathaus feiern. Rund 3.500 Anhänger kamen, um mit ihren Idolen die Rückkehr in den Profifußball zu zelebrieren. Doch die Saison hat noch einen weiteren großen Höhepunkt zu bieten. Kurz zuvor sorgt eine Nachricht für Begeisterung unter den Zebra-Fans.

MSV Duisburg hofft auf großen Coup

Den 24. Mai haben sich die Duisburger rot im Kalender markiert. Denn am Tag der Amateure trifft der MSV in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena im Finale des Niederrheinpokals auf Rot-Weiss Essen. Mit einem Sieg könnten die Duisburger erstmals seit fünf Jahren wieder in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen.

++ Sensation in Duisburg! Auch in ganz NRW passierte es erst drei Mal ++

Zur Feier des Tages haben sich zwei Sponsoren etwas ganz Besonderes überlegt. Wie die Verantwortlichen bei der Aufstiegsfeier mitteilten, werden zum Pokal-Duell gegen den Nachbarn aus Essen noch einmal 300.000 MSV-Dosen produziert. Diese sollen nach Angaben der „WAZ“ in der Woche vor dem Finale in den Handel kommen.

++ „Rhein in Flammen“ nimmt tödliches Ende – „Feuerwerk der Schande“ ++

Das steckt hinter den MSV-Dosen

Bereits Ende März hatte die Duisburger Brauerei „König Pilsener“ gemeinsam mit MSV-Partner „trinkgut“ eine Bierdose im Zebra-Look auf den Markt gebracht.

MSV-Fans können sich bald wieder die Zebra-Dosen gönnen! Foto: MSV Duisburg

Der Clou: Mit dem Kauf einer Dose der limitierten Sonderedition konnten sich die Fans nicht nur einen echten Hingucker ins Regal stellen. Mit jeder verkauften Dose zum Preis von 1,19 Euro gingen auch 20 Cent direkt an den MSV.

Mehr Themen:

Ende März gingen die Dosen in lokalen Getränkemärkten in Duisburg in den Verkauf und waren schnell vergriffen. Zum Pokalfinale haben die Zebra-Anhänger erneut die Gelegenheit, sich eine der beliebten Dosen zu sichern – und damit ihren Herzensverein zu unterstützen.