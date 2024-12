McDonald’s in Duisburg: Chef packt über seine Kunden aus – „Haben genug davon“

„Ba, ba, ba, ba, bammm. I’m lovin‘ it“ – McDonald’s ist nicht nur für seinen Jingle und das riesige goldene M bekannt, sondern vor allem für seine Burger und Pommes. Schließlich ist es die bekannteste Fast-Food-Kette der Welt.

Doch ausgerechnet hier lässt sich ein McDonald’s-Chef in Duisburg über seine Kunden aus. Er spricht Klartext und offenbar einige Geheimnisse aus, wie die „WAZ“ berichtet.

McDonald’s in Duisburg: Filiale überrascht mit speziellen Öffnungszeiten

Immerhin ist in der Filiale am Hauptbahnhof der NRW-Metropole rund um die Uhr viel Betrieb – logisch, denn die Duisburger und viele Reisende wollen bedient werden. „Der Reiseverkehr bricht irgendwann ab, aber am Hauptbahnhof ist sowieso immer etwas los. Auch in Hamborn läuft es am 24. Dezember sehr, sehr gut“, betont auch der McDonald’s-Cehf.

Moment – auch an Weihnachten? Schließlich ist die Fast-Food-Kette nicht gerade für ihre Weihnachtsprodukte bekannt – im Gegenteil. Wenn man dann allerdings bedenkt, dass nicht jeder in Duisburg Weihnachten feiert, ist es eigentlich kaum verwunderlich, dass das Schnellrestaurant auch an den Weihnachtsfeiertagen bis spät in die Nacht geöffnet hat.

McDonald’s in Duisburg: Pommes statt Knödel

Und statt Knödel und Fleisch darf es auch mal wieder eine fette Mahlzeit sein. Und nachdem die christlichen Feierwütigen Weihnachten überlebt haben, ist es auch kein Wunder, dass der „zweite Feiertag ganz normal“ verläuft. Denn: „Die Leute wollen wieder raus und haben genug davon, zu Hause zu sitzen“.

