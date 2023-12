Markus Krebs mit besonderer Aktion in Duisburg – so haben Fans ihn noch nie gesehen

Diesen Tag wird Comedian Markus Krebs wohl sein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Am Samstag (2. Dezember) konnte er in Duisburg endlich das machen, was eigentlich schon für August diesen Jahres geplant gewesen war.

Bei der Aktion ging es aber keineswegs nur um Krebs selbst. Sogar Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link nahm eine wichtige Rolle ein. Die Fans haben Markus Krebs so wohl noch nie zu Gesicht bekommen.

Duisburg: Markus Krebs feiert besonderen Tag

Markus Krebs hat es nun doch noch getan. Der Comedian gab am Samstagnachmittag seiner Jacky in Duisburg das Ja-Wort, davon berichtet die „WAZ„. Doch nicht etwa vor einem x-beliebigen Standesbeamten. Kein Geringerer als Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link gab sich zu dem besonderen Anlass die Ehre und traute das Paar. Er ist praktischerweise auch ein Freund von Markus Krebs.

Während die Braut in einem weißen Kleid auftrat, hatte Krebs sich für einen grünen Anzug mit weißen Turnschuhen inklusive einer Krawatte. Für die Fans des Comedians dürfte dieser Anblick vollkommen ungewohnt sein. Immerhin ist Krebs bei seinen Auftritten eher lässig gekleidet, wie es für einen Komiker aus dem Pott passt. Anzug und Krawatte sucht man hier also vergeblich.

Markus Krebs feiert Hochzeit in Duisburg

Bei der Trauung ging Sören Link nochmal auf den Heiratsantrag von Krebs ein. Dieser wurde nämlich ziemlich spontan vor etwa drei Jahren nach einem Auftritt hinter der Bühne vollzogen. Ein Ja gab es nicht direkt. Seine Frau sagte erstmal: „Ich esse Chips.“ Letzten Endes gab es aber doch noch das entscheidende Wort. Diese Anekdote sorgte dafür, dass Link zur Trauung eine Chipstüte mitbrachte.

Krebs machte seiner Frau bei der Hochzeit ein rührendes Liebesgeständnis: „Ich habe mit Dir das gefunden, was ich immer haben wollte. Du passt genau in mein Leben.“ Nach der Trauung im Familienkreis gab es ein Fotoshooting inklusive Oldtimer und Harley. Am Abend wurde dann mit etwa 100 geladenen Gästen gefeiert. Welche besondere Liebeserklärung das frischvermählte Paar nun geplant hat, erfährst du bei der „WAZ„.