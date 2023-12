Weihnachtsmarkt Duisburg: DIESER Stand sorgt für leuchtende Augen – er ist im Revier einzigartig

Noch nicht mal mehr fünf Wochen – dann ist schon Heiligabend! Und wo könnte man sich schon jetzt besser in Weihnachtsstimmung bringen, als auf den zahlreichen Weihnachtsmärkten im Ruhrgebiet?

Der Weihnachtsmarkt in Duisburg hat als einer der ersten im Revier vor gut zwei Wochen eröffnet. Und dort traf Besucher zunächst der Preisschock! Denn nicht nur beim Glühwein wurde ordentlich an der Preisschraube gedreht. Auch bei beliebten Leckereien muss in diesem Jahr deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden (hier mehr dazu). Doch unsere Reporterin hat beim ganzen Preis-Wahnsinn auch einen Stand mit einem ganz besonderen Angebot entdeckt. Für sie bildet er das Highlight des diesjährigen Duisburger Weihnachtsmarktes.

+++ Weihnachtsmarkt Duisburg: Schmerzgrenze bei Glühwein-Preisen erreicht! HIER trinkst du am günstigsten +++

Weihnachtsmarkt Duisburg: Highlight-Stand liegt recht versteckt

Zugegeben: Bei den zahlreichen Ständen kann die kleine, versteckt liegende Verkaufshütte von Marco Belahouane auf der Königstraße schnell mal übersehen werden. Unsere DER WESTEN-Reporterin hat ihn trotzdem aufgespürt – und konnte nicht glauben, was sie da vor sich sah. Denn neben Bratwurst- und Glühweinbuden fällt der Lego-Stand vollkommen aus dem Rahmen.

Auf dem Weihnachtsmarkt Duisburg sind zwei seltene Lego-Figuren zu finden. Foto: DER WESTEN / Laura Merz

Seit vorherigem Jahr sind Belahouane und seine Frau auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt zu finden. Die Stadt sei auf die beiden zugekommen, nachdem sie mit großem Erfolg acht bis neun Jahre lang ihre Figuren, Klemmbausteine und Co. regelmäßig auf den lokalen Trödelmärkten verkauft hatten. Seit diesem Jahr hat sich das Paar mit „Bellas Spielzeug und Steinstube“ auch ein Nebengewerbe auf dem Alter Kalkweg 19-21 in Duisburg aufgebaut.

Doch nicht nur herkömmliche Steine, die man in jedem Lego-Geschäft findet, gibt es hier zu kaufen. Die Auswahl an Kleinteilen sei hier besonders groß. Ob exotische Tiere, Animee-Figuren, oder schon längst vergriffene Sets: Am Lego-Stand in Duisburg können kleine und große Sammler fündig werden. Und nicht nur Kinder machen an Marco Belahouanes Stand Halt, wie er gegenüber unserer Reporterin verrät. Die Altersspanne seiner Kundschaft liege bei „1 bis 99 Jahren“.

DAS macht den Stand so einzigartig

Seine teuersten Raritäten seien zwei seltene Star-Wars-Figuren, die für 120 bis 130 Euro pro Einzelstück über die Theke gehen. Dass er die seltenen Lego-Teile auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt tatsächlich verkaufen wird, davon geht Belahouane aber nicht aus. Stattdessen zieht es seine Kundschaft zu den speziellen Figuren, deren Verkaufspreis bei gerade mal humanen 10 Euro liegt. Das beweist an diesem Tag auch Sven G., der für seinen Sohn eine kleine Wolf-Figur sucht. In regulären Sets sei diese kaum zu finden. Viele Stücke, die es am Stand an der Königstraße noch zu kaufen gibt, werden längst nicht mehr hergestellt.

Noch mehr weihnachtliche News aus NRW:

Doch nicht nur das: Am Lego-Stand bekommt man sogar selbstgemachte Weihnachtsdeko aus Lego. So etwa Anhänger für den Weihnachtsbaum. „Die hat meine Frau gebastelt“, gibt der Stand-Betreiber zu. Wer also in diesem Jahr besondere Lego-Raritäten verschenken oder den Christbaumschmuck um ein paar kleine Schneeflocken oder Adventskränze aus Klemmbausteinen ergänzen will, der wird auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt fündig. Die zahlreichen kleinen Figuren, Sets und weitere Details bringen sicherlich auch dich zum Staunen.