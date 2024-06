Markus Krebs muss Auftritt sofort abbrechen – der Grund ist traurig

Große Enttäuschung bei den Fans von Markus Krebs! Doch die Sorge um den beliebten Comedian dürfte dabei überwiegen. Der gebürtige Duisburger musste jetzt einen seiner Auftritte sofort beenden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Markus Krebs einen seiner Auftritte abbrechen musste. Dieses Mal passierte es in Arnsberg, wie die „WAZ“ berichtet. Der Grund dahinter ist traurig.

Markus Krebs hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen

Der 53-Jährige hat immer wieder gesundheitliche Probleme wegen seiner Diabetes-Erkrankung. Über die Krankheit spricht er offen. Und auch am Dienstagabend (11. Juni) war diese der Grund für den zeitigen Abbruch der Show. Das verriet seine Managerin Stefanie Sauer auf Nachfrage der „WAZ“. Auch in Arnsberg hatte Krebs mit zu hohen Zuckerwerten zu kämpfen.

Eigentlich wollte Markus Krebs in Arnsberg sein aktuelles Programm „Comedy alle wegen mir?“ im Sauerland-Theater präsentieren. Doch schon nach wenigen Minuten musste der Auftritt abgebrochen werden. Es ging ihm schlecht. Krebs verließ sofort die Bühne.

Markus Krebs: Auch sein zweiter Auftritt muss ausfallen

Und auch sein zweiter und bereits ausverkaufter Auftritt in Arnsberg musste er schweren Herzens absagen, wie auf seiner Facebook-Seite offiziell kommuniziert wurde.

„Liebe Fans, Markus Krebs ist leider krank und nachdem er gestern bereits in Arnsberg nicht auftreten konnte, kann er leider auch am heutigen Abend in Arnsberg nicht sein Solo spielen. Wir arbeiten an einer Lösung für alle Fans und bitten nur um etwas Geduld“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Markus Krebs: Seine Fans senden ihm zahlreiche Genesungs-Wünsche

Und die Fans sorgen sich um den Comedian. Zahlreiche Anhänger sprechen unter dem Post ihre Genesungswünsche aus. Welche Auftritte Markus Krebs in der Vergangenheit bereits abbrechen musste, erfährst du in der „WAZ“.