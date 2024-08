Iron Man in Duisburg mit großer Änderung – DAS musst du jetzt wissen

Am kommenden Sonntag (1. September) findet zum vierten Mal der Iron Man in Duisburg statt. Doch dieses Jahr wird sich einiges ändern. Der Wettbewerb wird auch große Einwirkungen auf den Verkehr in der Stadt haben.

Der Iron Man in Duisburg ist ein weltweiter Triathlon-Wettbewerb und man rechnet mit mehr als 2000 Athleten aus über 40 Nationen sowie zahlreichen Zuschauern aus der ganzen Welt. Bei Triathlon handelt es sich um eine Ausdauersportart, die gleich drei Disziplinen miteinander kombiniert: Schwimmen, Radfahren und Laufen.

Iron Man in Duisburg: Änderungen wegen Bauarbeiten

Im Vergleich zu den vorherigen Jahren wird jedoch beim Iron Man in Duisburg einiges anders sein. Da an der Regattabahntribüne immer noch Bauarbeiten stattfinden, hat man keine andere Wahl, als die Streckenführung abzuändern, wie die Stadt Duisburg mitteilt.

Daher wird beim Iron Man in Duisburg die Disziplin Schwimmen im Duisburger Innenhafen, anstatt des Sportparks Duisburg, ausgetragen. Die Zuschauer müssen sich jedoch keine Sorgen machen, denn man kann trotzdem den Wettbewerb an der Promenade des Hafens verfolgen. Dieser findet zwischen 8 und 9.45 Uhr statt.

Sobald die Athleten die Disziplin Schwimmen beim Iron Man in Duisburg beendet haben, wird der Wettbewerb auf dem Fahrrad fortgesetzt. Die Radstrecke führt die Sportler von dem Innenhafen durch Teile der Stadt bis in die Innenstadt. Dabei fahren sie über die historische Brücke der Solidarität, entlang des Rheins bis nach Baer, wie die Stadt mitteilt. In der Innenstadt findet dann abschließend der Lauf statt.

Straßensperrungen und gesperrte Ausfahrten

Während des Iron Man in Duisburg werden wegen des Rennens mehrere temporäre Straßensperrungen errichtet, die von 6.30 bis 15 Uhr andauern. Zusätzlich sind auch mehrere Autobahnausfahrten betroffen, worauf man sich am Sonntag (1. September) besser einstellen sollte. Die folgenden Strecken sind gesperrt:

A40 – Sperrung in Fahrtrichtung Venlo und Essen, Ausfahrt Moers-Ost.

A42 – Sperrung in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort und Dortmund, Ausfahrt Duisburg-Baerl.

Bereits ab Mittwoch, 28. August, 7 Uhr, ist der Parkplatz am Rathaus (Burgplatz) bis Montag, 2. September, 21 Uhr, gesperrt.

Trotz der Einschränkung im Verkehr kann man sich auf den Iron Man in Duisburg freuen. Die Stadt wird zahlreiche Besucher empfangen, die begeistert den internationalen Triathlon-Wettbewerb verfolgen werden.