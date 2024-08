Promi-Alarm in Bochum – der Grund ist herzzerreißend

In Bochum kehrt ein beliebtes Fest endlich wieder zurück. Aufgrund der Corone-Pandemie musste das Benefizfest lange aussetzten, doch jetzt ist es endlich wieder so weit. Am Samstag, den 24. August 2024, laden die „Bochumer Originale“ wieder zur Pauluskirche in der Innenstadt ein.

Für Besucher gibt es lecker Würstchen – doch viel interessanter könnten die Grillmeister hinter dem Grill in sein. Denn viele Prominente haben ihre Teilnahme bereits bestätigt.

„Bochum Grillt“ mit zahlreichen Promis

2016 fassten Einzelhändler und Dienstleister der „Bochumer Originale“ den Entschluss, dass mit dem Grillfest wichtige Spenden für den Bau eines Kurzzeitwohnheimes eingenommen werden könnte. Behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre pflegenden Familienangehörigen sollten davon profitieren. 2024 soll es endlich soweit sein, doch vorher wird gefeiert und gegrillt.

+++ Ruhr Park Bochum kündigt große Änderung an – Kunden müssen sich umstellen +++

Neben den „Bochumer Originalen“ und Gastköchen von „Bochum Kulinarisch“ werden zahlreiche Prominente und Persönlichkeiten aus Kultur/Unterhaltung, Politik, Kirche, Sport und Bildung dabei sein. Die Grillzange für den guten Zweck schwingen von 12 bis 19 Uhr unter anderem der Schauspieler Ralf Richter, Leichtathletik-Ass Pamela Dutkiewicz und Lindenstraßen-Star Joachim H. Luger. Zusätzlich wird ein buntes Kinderprogramm und eine Tombola mit zahlreichen Preisen angeboten.

Endlich! Eröffnung von „Auszeit“-Heim kommt

Die Einnahmen der Veranstaltung gehen an die Stiftung Auszeit. In diesem Jahr wird endlich ein langersehntes Ziel erreicht und zwar soll fünf Tage nach „Bochum Grillt“ ein Kurzzeit-Wohnhaus für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Bochum eröffnen.

Noch mehr News:

Damit möchten die Bochumer Facheinzelhändler pflegende Familien unterstützen und ihnen eine kurze Auszeit zum Kraft tanken ermöglichen. Gleichzeitig soll die Versorgung der schwerstbehinderten Kinder und Jugendlichen durch die Anbindung an die Universitätskinderklinik gewährleistet werden.