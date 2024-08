Ruhr Park Bochum kündigt große Änderung an – Kunden müssen sich umstellen

Es ist laut eigenen Aussagen Deutschlands „größtes Open Air Shopping Center“ – und lockt Tag für Tag tausende Besucher in seine zahlreichen Geschäfte. Doch Kunden des Ruhr Parks Bochum müssen sich schon bald gewaltig umstellen. Lange dauert es nicht mehr.

Schon vor einiger Zeit kündigte es der Ruhr Park Bochum groß an: Das Shoppingcenter benennt sich in „Westfield Ruhr Park“ um (wir berichteten bereits). Kunden des Westfield Centro Oberhausen dürfte dieser Schritt bekannt vorkommen. Nun gab der Ruhr Park Bochum nähere Details zu seiner Namensänderung und dem Drumherum bekannt.

Ruhr Park Bochum hat einige Mitmach-Aktionen im Gepäck

Kunden müssen sich also umstellen – und sich zunächst wohl an den neuen Namen gewöhnen. Die offizielle Umbenennung erfolgt im Rahmen eines großen Events. Vom 26. bis 28. September darfst du dich auf zahlreiche Mitmachaktionen vor Ort freuen.

„Mit dem Namen ‚Westfield Ruhr Park‘ wird die bisher schon sehr erfolgreiche Shopping- und Freizeitdestination künftig noch attraktiver für internationale und nationale Marken. Damit unterstreichen wir die Zukunftsfähigkeit des Standortes. Der neue Markenauftritt wird deutliche Mehrwerte für Besucherinnen und Besucher, Miet- und Geschäftspartner, aber auch für die gesamte Stadt bieten“, so Nils Lange, Head of Shopping Center Management Austria und Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield. „Den Beginn dieser neuen Ära wollen wir mit einem großen Event, den Welcome Days, feiern.“

Ruhr Park Bochum plant großes Konzert

Dabei soll es ein großes Eröffnungskonzert auf dem Parkplatz P1 geben. Welcher bekannte deutsche Künstler die Bühne im künftigen Westfield Ruhr Park rocken wird, wird am 5. September auf allen Westfield Ruhr Park Kanälen bekanntgegeben.

Im Rahmen der Welcome Days erwarten dich verschiedene Aktionsstände im Center: Von einer 90-Grad-Fotostation bis zu einer Grabbing Machine, an der du dein Geschick unter Beweis stellen und mit etwas Glück Westfield Ruhr Park Goodies gewinnen kannst und vieles mehr! Na, da dürfen sich Kunden also nicht nur auf eine Namensänderung gefasst machen.