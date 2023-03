Hund in Duisburg: Horror-Fund! Frau entdeckt auf Rheinwiesen Hundebein

Horror-Fund auf den Rheinwiesen in Duisburg! Gerade für Spaziergänger und Hunde-Besitzer sind die Rheinwiesen in Duisburg ein beliebter Ort zum Entspannen. Was aber eine Gassi-Gängerin mit ihrem Hund in Duisburg gefunden, raubt nicht nur Hunde-Freunden den Atem!

Der schreckliche Verdacht nämlich: ein abgerissenes Hundebein, und das mitten auf den Rheinwiesen! Auf Facebook teilt die Duisburgerin entsprechende Fotos, schreibt schockiert dazu: „Ich habe heute einen gruseligen Fund in den Rheinwiesen in Rheinhausen gemacht. Ein Hundebein mit Schulterblatt!“

Hund in Duisburg: Frau findet auf Rheinwiesen Hundebein

Die Reaktionen auf den Horror-Fund sind entsprechend, reichen von Wut bis zum Schock. Ein Mann hat eine Theorie: „Vielleicht vom Schiff gefallen und in die Schiffsschraube gekommen. Die Krallen sind ja so gut wie nicht abgenutzt.“ Möglicherweise könnte es sich aber auch gar nicht um einen Hund handeln.

So erinnert eine andere Vierbeiner-Freundin auf Facebook: „Vor einiger Zeit lag ein toter Fuchs in den Rheinwiesen. Er wurde von einigen Hundehaltern gemeldet, dann war er weg. Erst habe ich gedacht, er sei abgeholt worden. Nachfolgend habe ich aber auch diverse Körperteile in den Rheinwiesen gefunden gefunden und bin immer von Fuchs ausgegangen.“

Polizei Duisburg ermittelt

Hund, Fuchs, womöglich gar ein größerer Feldhase? DER WESTEN konfrontierte die Polizei Duisburg mit den Bildern, bat um Einschätzung. Eine Sprecherin: „Dieser Vorfall ist uns noch nicht bekannt. Zunächst müssen die zuständigen Kollegen klären, ob es sich wirklich um einen Hund handelt. Das sieht man auf den ersten Blick nicht wirklich.“

Die Polizei Duisburg ermittelt jetzt wegen des Kadaver-Stücks. Foto: Privat

Und weiter: „Sollte es sich um einen Hund handeln, werden wir entsprechende Ermittlungen einleiten.“ Generell gelte aber: Wer im Freien auf tote Tiere oder einzelne Körperteile stößt, sollte dies zeitnah der Polizei melden, um eine Beseitigung der Kadaver zu veranlassen.

Auch aus Hygiene- und Gesundheitsaspekten sei dies wichtig, Tierkadaver würden Ungeziefer anziehen, die wiederum Krankheitserreger in sich haben könnten. Bleibt zu hoffen, dass das Rätsel um das tote Tier zeitnah gelöst wird…