Hund auf A42 in Duisburg ausgesetzt – danach ging eine erschreckende Nachricht um

Bald ist 2024 Geschichte. Und auch in diesem Jahr haben uns einige Nachrichten fast die Tränen in die Augen getrieben. So auch das Schicksal dieses Hundes, der eiskalt auf der A42 in Duisburg ausgesetzt wurde.

DAS berührte nicht nur Tierfreunde: Im September wurde auf der A42 bei Duisburg ein Hund gefunden. Die Feuerwehr Duisburg brachte den Vierbeiner in das Tierheim. Anschließend veröffentlichten die Tierpfleger den traurigen Fund auf Facebook – und zahlreiche Tierfreunde trauten ihren Augen kaum: Ihnen kam der Vierbeiner bekannt vor!

Hund wird auf Autobahn ausgesetzt – er ist kein Unbekannter

„Ich kenne den Hund zu gut, das ist Azad und hat in Meiderich gewohnt. Und ja, er hat ein neues Zuhause gesucht aufgrund von Platzmangel. Er wurde vermittelt, aber außer des Vornamens der Person ist mir nichts bekannt. Den Hund kennt jeder in Meiderich. Schämen sollte die Person sich“, schrieb ein Mann in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. Ihm gesellten sich zahlreiche Kommentare hinzu.

DER WESTEN fragte beim Tierheim Duisburg zu der Situation rund um den ausgesetzten Hund nach – und bekam diese Antwort: „Leider ist es teils unser Alltagsgeschäft, dass wir viele ausgesetzte Tiere bekommen. Wir haben die Infos, die uns bekannt sind, ans Veterinäramt weitergeleitet.“ Azad wurde ganz normal als Fundhund aufgenommen.

Hund auf A42 bei Duisburg gefunden: Er war krank!

Außerdem war er krank, als er eiskalt auf der Autobahn ausgesetzt wurde. Er kam zu einer Tierärztin, die sich den Vierbeiner genauer anschaute. „Dort wurde eine dicke Ohrenentzündung festgestellt“, erklärten die Tierheim-Mitarbeiter im September gegenüber DER WESTEN. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Azad inzwischen ein neues Zuhause gefunden hat.