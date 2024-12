Tierheim in NRW: Kleine Kinder plötzlich vor der Tür – ergreifend, was sie in den Händen halten

Die Tierheime in NRW haben sich der Rettung und Vermittlung von Tieren aller Art verschrieben. So erleben die Mitarbeiter hier auch jeden Tag aufs Neue die unglaublichsten Dinge und rührende Geschichten.

Diese beiden Kinder haben jetzt die Mitarbeiter im Tierheim in Bergheim zutiefst berührt. Plötzlich stehen die zwei Tierfreundinnen vor der Tür – was sie in der Hand halten, treibt einem die Tränen in die Augen.

Tierheim in NRW: Kinder mit Hammer-Aktion

Die beiden Tierfreundinnen Jana und Anna sind beide neun Jahre alt. Weil sie die Tiere und Mitarbeiter im Tierheim Bergheim nun unterstützen wollten, gingen die zwei in ihrer Nachbarschaft von Tür zu Tür, um Geld zu sammeln. Wahnsinn!

++ Tierheim Essen vermittelt Hund – kurz darauf ist er tot ++

Am Freitag, den 15. Oktober, standen die Mädchen schließlich vor der Tür des Tierheims. Von den Spenden, die die zwei gesammelt haben, kauften sie in einem Fachgeschäft eine Menge an Tierfutter für die Hunde, Katzen und Kleintiere, die noch auf einen Platz in einer Familie warten.

Auch interessant: Hunde-Vorfall lässt Tierheim Essen erschaudern – „Grausamkeit des Jahres“

Kinder sammeln Spenden für Tiere

„Sage und schreibe 100 Euro kamen zusammen“, schreibt das Tierheim Bergheim unter den Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. Die Mitarbeiter sind begeistert von der Aktion der zwei Tierfreundinnen!

Mehr spannende News:

Und auch die Facebook-User sind von der Aktion der beiden sichtlich gerührt: „Großartige Kids!“ oder „So tolle Kinder – Danke euch“, loben die Nutzer Jana und Anna. Eine Nutzerin kommentiert: „Zwei Mädchen mit einem Riesen Herz für Tiere“.